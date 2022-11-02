Британские юристы готовят иск к Пригожину и ЧВК "Вагнер" от имени украинцев

В компании отметили, что международное сообщество не может эффективно противостоять наемникам. Юристы обвиняют ЧВК "Вагнер" в терроризме, пытках, убийствах и изнасилованиях.

"Судебный иск основан на незаконных средствах заговора между Пригожиным, "Вагнером" и военной машиной [президента РФ Владимира] Путина с целью запугать украинский народ. Мы считаем, что это первый случай в истории, когда на частную военную компанию подали в суд за использование терроризма и сговор с мошенническим государством-казначеем с целью ведения незаконной войны", – говорится в сообщении.

Также компания заявляет, что иск может изменить отношение в мире к использованию наемников в качестве посредников режимов, "которые пытаются дистанцироваться и скрыться от обвинений в международных преступлениях".

"Использование "Вагнером" терроризма для достижения целей Путина подтверждается их военными преступлениями, в том числе использованием пыток, убийств и изнасилований в качестве средств ведения войны, чтобы терроризировать гражданское население и заставить его подчиниться. Только такая террористическая организация, как "Вагнер", стала бы закладывать взрывчатку вокруг ядерных объектов", – отмечают юристы.

Дело, как утверждается, будет финансироваться за счет краудфандинга – публичного сбора средств. В случае присоединения к делу большого числа жертв-истцов и жертвователей, процесс может превратиться в дело о выплате репараций на миллиард фунтов, говорится в тексте.