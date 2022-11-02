Британские юристы готовят иск к Пригожину и ЧВК "Вагнер" от имени украинцев

В компании отметили, что международное сообщество не может эффективно противостоять наемникам. Юристы обвиняют ЧВК "Вагнер" в терроризме, пытках, убийствах и изнасилованиях.
"Судебный иск основан на незаконных средствах заговора между Пригожиным, "Вагнером" и военной машиной [президента РФ Владимира] Путина с целью запугать украинский народ. Мы считаем, что это первый случай в истории, когда на частную военную компанию подали в суд за использование терроризма и сговор с мошенническим государством-казначеем с целью ведения незаконной войны", – говорится в сообщении.
Также компания заявляет, что иск может изменить отношение в мире к использованию наемников в качестве посредников режимов, "которые пытаются дистанцироваться и скрыться от обвинений в международных преступлениях".
"Использование "Вагнером" терроризма для достижения целей Путина подтверждается их военными преступлениями, в том числе использованием пыток, убийств и изнасилований в качестве средств ведения войны, чтобы терроризировать гражданское население и заставить его подчиниться. Только такая террористическая организация, как "Вагнер", стала бы закладывать взрывчатку вокруг ядерных объектов", – отмечают юристы.
Дело, как утверждается, будет финансироваться за счет краудфандинга – публичного сбора средств. В случае присоединения к делу большого числа жертв-истцов и жертвователей, процесс может превратиться в дело о выплате репараций на миллиард фунтов, говорится в тексте.
ЧВК "Вагнера" – российское негосударственное вооруженное формирование с неясным правовым статусом, созданное и подконтрольное российскому предпринимателю Евгению Пригожину. С 2014 года группа действовала на территории Украины, а затем – Сирии.
Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".
27 октября создатель ЧВК "Вагнер" заявил, что единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт.