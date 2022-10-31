Новая Зеландия ввела санкции против российских производителей ракет и неонацистских военизированных формирований, связанных с ЧВК "Вагнер"

"Сегодня мы вводим санкции против 14 физических и семи юридических лиц в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В список входят военнослужащие, оборонные структуры и руководители, которые управляют в России дезинформационными агентствами, а также военизированная организация и ее высшее командование", – сказала министр иностранных дел Нанайя Махута.
Кроме того, под ограничения попали руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие, а также члены неонацистских военизированных формирований, связанных с группой наемников Вагнера.
Ограничительные меры, объявили в правительстве Новой Зеландии, также введены в отношении информационного агентства "Инфорос" (InfoRos) и базирующегося в Крыму ИА NewsFront.
Попавшим в санкционные списки закрыт въезд в Новую Зеландию, их активы на территории страны, при наличии таковых, будут заморожены.
После вторжения РФ в Украину западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
В сентябре Новая Зеландия добавила в санкционный список против России еще 19 человек, связанных с Путиным.