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США ввели санкции против иранского фонда, объявившего награду за убийство писателя Салмана Рушди

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Нападение на Рушди произошло в авусте
Нападение на Рушди произошло в авусте
Фото: ЕРА

США ввели финансовые санкции против иранского фонда 15 Khordad Foundation, который обещал награду за убийство писателя Салмана Рушди. Об этом 28 октября сообщил АР

Членам 15 Khordad Foundation заморожены все средства и недвижимость в США, также им запрещен въезд в стану, говорится в сообщении.

По информации управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, фонд был создан в 1979 году. В 2012 году он увеличил вознаграждение за убийство Рушди с $2,8 до $3,3 млн.

Нападение произошло в августе 2022 года на сцене в Chautauqua Institution в Нью-Йорке. Преступник нанес Рушди от 10 до 15 ударов ножом. Он был арестован на месте.

По словам представителя Рушди, писатель потерял зрение на один глазу и лишился руки. Он до сих порт находится на реабилитации. 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США осуждают нападение на Рушди "самым решительным образом как откровенную атаку на свободу слова и террористический акт".

"Соединенные Штаты не поколеблются в своей решимости противостоять угрозам, которые создают иранские власти против универсальных прав на свободу выражения мнений, свободу религии или убеждений и свободу прессы", – сказал замминистра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Контекст:

Рушди – писатель индийского происхождения. В 1988 году вышел его роман "Сатанинские стихи", который некоторые мусульмане сочли кощунственным. Тогдашний лидер Ирана Рухолла Хомейни назвал Рушди богохульником, заявил, что "Сатанинские стихи" являются оскорблением ислама и пророка Мухаммеда, и издал религиозный указ (фетву) с призывом его убить. 

В 1998 году Иран объявил, что больше не будет добиваться исполнения фетвы. Но "антирушдистские настроения" в стране сохранились, писал The Guardian

Кроме того, в 2019 году Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи из-за твита, что фетва против Рушди является "твердой и бесповоротной".

После нападения на Рушди в США в МИД Ирана заявили, что в покушении на писателя некого винить, "кроме него самого и его сторонников".

Теги: США, Иран, санкции, Салман Рушди
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