США ввели санкции против иранского фонда, объявившего награду за убийство писателя Салмана Рушди

Членам 15 Khordad Foundation заморожены все средства и недвижимость в США, также им запрещен въезд в стану, говорится в сообщении.
По информации управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, фонд был создан в 1979 году. В 2012 году он увеличил вознаграждение за убийство Рушди с $2,8 до $3,3 млн.
Нападение произошло в августе 2022 года на сцене в Chautauqua Institution в Нью-Йорке. Преступник нанес Рушди от 10 до 15 ударов ножом. Он был арестован на месте.
По словам представителя Рушди, писатель потерял зрение на один глазу и лишился руки. Он до сих порт находится на реабилитации.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США осуждают нападение на Рушди "самым решительным образом как откровенную атаку на свободу слова и террористический акт".
"Соединенные Штаты не поколеблются в своей решимости противостоять угрозам, которые создают иранские власти против универсальных прав на свободу выражения мнений, свободу религии или убеждений и свободу прессы", – сказал замминистра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.
Рушди – писатель индийского происхождения. В 1988 году вышел его роман "Сатанинские стихи", который некоторые мусульмане сочли кощунственным. Тогдашний лидер Ирана Рухолла Хомейни назвал Рушди богохульником, заявил, что "Сатанинские стихи" являются оскорблением ислама и пророка Мухаммеда, и издал религиозный указ (фетву) с призывом его убить.
В 1998 году Иран объявил, что больше не будет добиваться исполнения фетвы. Но "антирушдистские настроения" в стране сохранились, писал The Guardian.
Кроме того, в 2019 году Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи из-за твита, что фетва против Рушди является "твердой и бесповоротной".
После нападения на Рушди в США в МИД Ирана заявили, что в покушении на писателя некого винить, "кроме него самого и его сторонников".