США ввели санкции против иранского фонда, объявившего награду за убийство писателя Салмана Рушди

Членам 15 Khordad Foundation заморожены все средства и недвижимость в США, также им запрещен въезд в стану, говорится в сообщении.

По информации управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, фонд был создан в 1979 году. В 2012 году он увеличил вознаграждение за убийство Рушди с $2,8 до $3,3 млн.

Нападение произошло в августе 2022 года на сцене в Chautauqua Institution в Нью-Йорке. Преступник нанес Рушди от 10 до 15 ударов ножом. Он был арестован на месте.

По словам представителя Рушди, писатель потерял зрение на один глазу и лишился руки. Он до сих порт находится на реабилитации.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США осуждают нападение на Рушди "самым решительным образом как откровенную атаку на свободу слова и террористический акт".

"Соединенные Штаты не поколеблются в своей решимости противостоять угрозам, которые создают иранские власти против универсальных прав на свободу выражения мнений, свободу религии или убеждений и свободу прессы", – сказал замминистра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.