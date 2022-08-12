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В США напали на известного писателя Салмана Рушди. Он получил ножевое ранение

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Рушди за несколько часов до нападения писал в PEN America о необходимости помочь украинским писателям
Рушди за несколько часов до нападения писал в PEN America о необходимости помочь украинским писателям
Фото: ЕРА

12 августа в США напали на известного британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, это произошло перед лекцией писателя в городе Четкува в штате Нью-Йорк, пишет Associated Press.

Корреспондент агентства стал свидетелем нападения, по его словам, неизвестный вышел на сцену и нанес несколько ударов Рушди, когда его представляли аудитории. Писатель упал. Нападению подвергся также модератор мероприятия. 

The Washington Post опубликовала видео происходящего на сцене. 

В полиции сообщили, что писатель получил ножевое ранение в шею, пишет The Guardian

Нападавшего задержали, Рушди на вертолете доставили в больницу, видео опубликовали пользователи Twitter. 

Он жив и получает необходимую помощь, рассказала губернатор штата Кэти Хокул.

Контекст:

Рушди 75 лет, он – бывший президент PEN America, известной в США группы авторов, защищающих свободу слова, отмечает CNN. Он – сын индийского бизнесмена, образование получил в Великобритании. Первый роман Рушди вышел в 1975 году. Писатель обращался к политическим и религиозным темам в своем творчестве, это превратило его в "контроверсионную фигуру", сообщил CNN.

В 1988 году вышел роман Рушди "Сатанинские стихи", который некоторые мусульмане сочли кощунственным, она спровоцировала демонстрации, отметил канал. Тогдашний лидер Ирана Рухолла Хомейни назвал Рушди богохульником и заявил, что "Сатанинские стихи" являются оскорблением ислама и пророка Мухаммеда, издал религиозный указ, или фетву, призывающую к его смерти. Тогда же была назначена награда тому, кто убьет Рушди. 

В результате писатель 10 лет был под защитой Великобритании, в 1998 году Иран объявил, что больше не будет добиваться исполнения фетвы. 

Хотя правительство Ирана отказалось от выполнения указа Хомейни, "антирушдистские настроения" в стране сохранились, пишет The Guardian. Так, 2012 году "полуофициальный иранский религиозный фонд увеличил награду за смерть Рушди с $2,8 млн до $3,3 млн.

Атаку на Рушди осудили в PEN America. "Мы не можем припомнить ни одного сопоставимого случая публичного насильственного нападения на писателя на американской земле. Всего за несколько часов до нападения, в пятницу утром, Салман написал мне письмо с просьбой помочь с размещением украинских писателей, нуждающихся в надежном убежище от серьезных опасностей, с которыми они сталкиваются. Салман Рушди на протяжении десятилетий подвергался нападкам за свои слова, но никогда не дрогнул и не дрогнул. Он посвятил неустанную энергию помощи другим людям, которые уязвимы и находятся под угрозой", – сказано в заявлении гендиректора организации Сюзанны Носсель. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, религия, нападение, больница, мусульмане, писатель, ранение, PEN America, творчество
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