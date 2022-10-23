После нападения Рушди не видит одним глазом и не двигает рукой. Его литагент сообщил о 18 ножевых ранениях

Нападение на Рушди (на фото) его литагент назвал жестоким Фото: EPA

Нападение на 75-летнего Рушди произошло в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк. Нападавший вышел на сцену, когда писателя представляли аудитории, и нанес ему удары ножом.

Нападавший был задержан и арестован. Признать вину он отказался.

Испанским журналистам Уайли рассказал в октябре, что Рушди теперь не видит одним глазом и не может использовать одну руку, потому что на ней перерезаны нервы.

Литагент отметил, что у писателя было три серьезные раны на шее и "около 15 ранений в грудь и туловище".

Он назвал произошедшее "жестокой атакой", но подчеркнул, что Рушди будет жить.

Уайли не стал сообщать, где находится Рушди. Нападение он сравнил с убийством музыканта Джона Леннона, подчеркнув, что от случайного человека, "пришедшего из ниоткуда", защититься нельзя, "потому что это совершенно неожиданно и нелогично".