После нападения Рушди не видит одним глазом и не двигает рукой. Его литагент сообщил о 18 ножевых ранениях

Нападение на 75-летнего Рушди произошло в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк. Нападавший вышел на сцену, когда писателя представляли аудитории, и нанес ему удары ножом.
Нападавший был задержан и арестован. Признать вину он отказался.
Испанским журналистам Уайли рассказал в октябре, что Рушди теперь не видит одним глазом и не может использовать одну руку, потому что на ней перерезаны нервы.
Литагент отметил, что у писателя было три серьезные раны на шее и "около 15 ранений в грудь и туловище".
Он назвал произошедшее "жестокой атакой", но подчеркнул, что Рушди будет жить.
Уайли не стал сообщать, где находится Рушди. Нападение он сравнил с убийством музыканта Джона Леннона, подчеркнув, что от случайного человека, "пришедшего из ниоткуда", защититься нельзя, "потому что это совершенно неожиданно и нелогично".
Рушди – писатель индийского происхождения. В 1988 году вышел его роман "Сатанинские стихи", который некоторые мусульмане сочли кощунственным. Тогдашний лидер Ирана Рухолла Хомейни назвал Рушди богохульником, заявил, что "Сатанинские стихи" являются оскорблением ислама и пророка Мухаммеда, и издал религиозный указ (фетву) с призывом его убить. За убийство Рушди была назначена награда.
В 1998 году Иран объявил, что больше не будет добиваться исполнения фетвы. Но "антирушдистские настроения" в стране сохранились, писал The Guardian. Так, в 2012 году полуофициальный иранский религиозный фонд увеличил награду за смерть Рушди с $2,8 млн до $3,3 млн.
Кроме того, в 2019 году Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи из-за твита, что фетва против Рушди является "твердой и бесповоротной".
После нападения на Рушди в США в МИД Ирана заявили, что в покушении на писателя некого винить, "кроме него самого и его сторонников".