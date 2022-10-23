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После нападения Рушди не видит одним глазом и не двигает рукой. Его литагент сообщил о 18 ножевых ранениях

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Нападение на Рушди (на фото) его литагент назвал жестоким
Нападение на Рушди (на фото) его литагент назвал жестоким
Фото: EPA

Британско-американский писатель Салман Рушди, на которого 12 августа совершили нападение перед его лекцией в США, получил не менее 18 ножевых ранений и потерял глаз. Об этом испанскому изданию Ei Pais сообщил 22 октября литературный агент Эндрю Уайли.

Нападение на 75-летнего Рушди произошло в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк. Нападавший вышел на сцену, когда писателя представляли аудитории, и нанес ему удары ножом.

Нападавший был задержан и арестован. Признать вину он отказался.

Испанским журналистам Уайли рассказал в октябре, что Рушди теперь не видит одним глазом и не может использовать одну руку, потому что на ней перерезаны нервы.

Литагент отметил, что у писателя было три серьезные раны на шее и "около 15 ранений в грудь и туловище".

Он назвал произошедшее "жестокой атакой", но подчеркнул, что Рушди будет жить.

Уайли не стал сообщать, где находится Рушди. Нападение он сравнил с убийством музыканта Джона Леннона, подчеркнув, что от случайного человека, "пришедшего из ниоткуда", защититься нельзя, "потому что это совершенно неожиданно и нелогично".

Контекст:

Рушди – писатель индийского происхождения. В 1988 году вышел его роман "Сатанинские стихи", который некоторые мусульмане сочли кощунственным. Тогдашний лидер Ирана Рухолла Хомейни назвал Рушди богохульником, заявил, что "Сатанинские стихи" являются оскорблением ислама и пророка Мухаммеда, и издал религиозный указ (фетву) с призывом его убить. За убийство Рушди была назначена награда.

В 1998 году Иран объявил, что больше не будет добиваться исполнения фетвы. Но "антирушдистские настроения" в стране сохранились, писал The Guardian. Так, в 2012 году полуофициальный иранский религиозный фонд увеличил награду за смерть Рушди с $2,8 млн до $3,3 млн.

Кроме того, в 2019 году Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи из-за твита, что фетва против Рушди является "твердой и бесповоротной".

После нападения на Рушди в США в МИД Ирана заявили, что в покушении на писателя некого винить, "кроме него самого и его сторонников".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: литература, США, религия, нападение, покушение, мусульмане, писатель, ранение, грудь, Салман Рушди
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