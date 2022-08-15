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В МИД Ирана заявили, что в покушении на Рушди некого винить, "кроме него самого и его сторонников"

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Иран не взял на себя ответственность за покушение на Рушди
Иран не взял на себя ответственность за покушение на Рушди
Фото: EPA

Власти Ирана 15 августа впервые прокомментировали покушение на писателя Салмана Рушди, который был тяжело ранен 12 августа перед выступлением в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщает агентство Reuters.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи на пресс-конференции 15 августа заявил, что в ситуации с покушением на Рушди власти страны "не считают достойным порицания и осуждения кого-либо, кроме него самого и его сторонников".

"Никто не имеет права обвинять Иран в этом отношении", – подчеркнул он

По его мнению, Рушди "подверг себя народному гневу, оскорбив исламские святыни и перейдя красную черту 1,5 миллиарда мусульман".

В то же время представитель МИД Ирана заявил, что у его страны нет какой-либо информации о нападении, кроме той, что появилась в СМИ.

Официальный представитель ливанской шиитской группировки "Хезболла" в комментарии Reuters 13 августа также сказал, что у группировки нет дополнительной информации о нападении на Рушди.

Агентство обращает внимание, что иранские государственные СМИ приветствовали нападение, в частности, заголовками "Сатана был ослеплен".

Нападение на Рушди произошло 12 августа перед его лекцией в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк. Нападавший вышел на сцену, когда писателя представляли аудитории, и нанес ему несколько ударов ножом.

Агент писателя сообщал, что он, скорее всего, потеряет один глаз. Также повреждены печень и рука.

Нападавший был задержан, суд арестовал его на два месяца. Признать вину он отказался.

Контекст:

Рушди 75 лет, он – известный британо-американский писатель индийского происхождения. В 1988 году вышел роман Рушди "Сатанинские стихи", который некоторые мусульмане сочли кощунственным. Тогдашний лидер Ирана Рухолла Хомейни назвал Рушди богохульником, заявил, что "Сатанинские стихи" являются оскорблением ислама и пророка Мухаммеда, и издал религиозный указ, или фетву, призывающую к его смерти. За убийство Рушди была назначена награда. 

В 1998 году Иран объявил, что больше не будет добиваться исполнения фетвы. Но "антирушдистские настроения" в стране сохранились, пишет The Guardian. Так, в 2012 году полуофициальный иранский религиозный фонд увеличил награду за смерть Рушди с $2,8 млн до $3,3 млн. 

Кроме того, в 2019 году Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи из-за заявления, что фетва против Рушди является "твердой и бесповоротной".

Теги: Иран, ислам, нападение, покушение, мусульмане, Хезболла, писатель, Салман Рушди
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