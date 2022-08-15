В МИД Ирана заявили, что в покушении на Рушди некого винить, "кроме него самого и его сторонников"

Иран не взял на себя ответственность за покушение на Рушди Фото: EPA

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи на пресс-конференции 15 августа заявил, что в ситуации с покушением на Рушди власти страны "не считают достойным порицания и осуждения кого-либо, кроме него самого и его сторонников".

"Никто не имеет права обвинять Иран в этом отношении", – подчеркнул он

По его мнению, Рушди "подверг себя народному гневу, оскорбив исламские святыни и перейдя красную черту 1,5 миллиарда мусульман".

В то же время представитель МИД Ирана заявил, что у его страны нет какой-либо информации о нападении, кроме той, что появилась в СМИ.

Официальный представитель ливанской шиитской группировки "Хезболла" в комментарии Reuters 13 августа также сказал, что у группировки нет дополнительной информации о нападении на Рушди.

Агентство обращает внимание, что иранские государственные СМИ приветствовали нападение, в частности, заголовками "Сатана был ослеплен".

Нападение на Рушди произошло 12 августа перед его лекцией в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк. Нападавший вышел на сцену, когда писателя представляли аудитории, и нанес ему несколько ударов ножом.

Агент писателя сообщал, что он, скорее всего, потеряет один глаз. Также повреждены печень и рука.

Нападавший был задержан, суд арестовал его на два месяца. Признать вину он отказался.