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Писателя Рушди подключили к ИВЛ после нападения. Он может лишиться глаза

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На Рушди напали с ножом перед его лекцией
На Рушди напали с ножом перед его лекцией
Фото: EPA

Известному писателю Салману Рушди, на которого напали с ножом в США, сделали операцию. Об этом сообщил Reuters 13 августа его агент Эндрю Уайли.

Нападение на Рушди произошло 12 августа перед его лекцией в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк. 

После операции, которая длилась несколько часов, Рушди подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Новости плохие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз. Перерезаны нервы на руке и повреждена печень", – рассказал агент.

Полиция уже опознала нападавшего – это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Его мотивы пока не известны, их выясняет ФБР. 

Контекст:

Рушди 75 лет, он – известный британо-американский писатель индийского происхождения, который годами скрывался после того, как Иран призвал мусульман убить его из-за его произведений. Он также бывший президент PEN America, известной в США группы авторов, защищающих свободу слова, отмечает CNN

В 1988 году вышел роман Рушди "Сатанинские стихи", который некоторые мусульмане сочли кощунственным. Тогдашний лидер Ирана Рухолла Хомейни назвал Рушди богохульником, заявил, что "Сатанинские стихи" являются оскорблением ислама и пророка Мухаммеда, и издал религиозный указ, или фетву, призывающую к его смерти. Тогда же была назначена награда тому, кто убьет Рушди. 

Писатель 10 лет был под защитой Великобритании, в 1998 году Иран объявил, что больше не будет добиваться исполнения фетвы. 

Хотя правительство Ирана отказалось от выполнения указа Хомейни, "антирушдистские настроения" в стране сохранились, пишет The Guardian. Так, в 2012 году полуофициальный иранский религиозный фонд увеличил награду за смерть Рушди с $2,8 млн до $3,3 млн.

Теги: США, ислам, нападение, писатель, ранение, Салман Рушди
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