В Черногории мужчина устроил беспорядочную стрельбу по прохожим, 11 человек погибло, в том числе дети

По информации Nezavisne novine, нападавшему 34 года, его зовут Вучко Борилович. Нападающий ходил по микрорайону и беспорядочно стрелял по людям, рассказали очевидцы Nezavisne novine. Мужчина начал расстреливать прохожих после семейной ссоры, пишут СМИ.

TV Vijesti в полиции рассказали, что в результате стрельбы на месте погибли девять человек, еще двое скончались в больнице. Среди жертв – два ребенка. Еще четыре человека госпитализированы с ранениями.

Нападавший тоже убит, его убил местный житель, отмечает TV Vijesti.