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В Черногории мужчина устроил беспорядочную стрельбу по прохожим, 11 человек погибло, в том числе дети

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Стрельба произошла в поселке Медовина
Стрельба произошла в поселке Медовина 
Скриншот: rtcg.me

12 августа в поселке Медовина на юге Черногории произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек. Об этом, ссылаясь на данные полиции, сообщают TV Vijesti и Nezavisne novine.

По информации Nezavisne novine, нападавшему 34 года, его зовут Вучко Борилович. Нападающий ходил по микрорайону и беспорядочно стрелял по людям, рассказали очевидцы Nezavisne novine. Мужчина начал расстреливать прохожих после семейной ссоры, пишут СМИ. 

TV Vijesti в полиции рассказали, что в результате стрельбы на месте погибли девять человек, еще двое скончались в больнице. Среди жертв – два ребенка. Еще четыре человека госпитализированы с ранениями. 

Нападавший тоже убит, его убил местный житель, отмечает TV Vijesti

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: стрельба, Черногория, нападение, больница, жертвы, дети, погибшие
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