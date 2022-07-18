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В США случилась стрельба в торговом центре, есть погибшие

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В результате стрельбы погибли трое людей
В результате стрельбы погибли трое людей
Фото: depositphotos.com

Вечером 17 июля в торговом центре города Гринвуд в американском штате Индиана мужчина с винтовкой открыл огонь в фуд-корте. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на полицию.

В полиции рассказали, что мужчина вошел в торговый центр Greenwood Park с винтовкой и несколькими магазинами боеприпасов и начал стрелять в ресторанном дворике.

22-летний житель соседнего округа Бартоломью, который на законных основаниях имел при себе огнестрельное оружие в торговом центре, застрелил нападавшего.

В результате стрельбы погибли три человека и сам стрелок, еще двое получили ранение. Среди пострадавших 12-летняя девочка.

Также полиция обнаружила и изъяла подозрительный рюкзак, который находился в ванной возле фуд-корта.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, стрельба, торговый центр, пострадавшие, Индиана, погибшие
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