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В двух городах Южной Африки произошла стрельба в барах. Погибли 19 человек

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Жертвами стрельбы в барах стали 19 человек
Жертвами стрельбы в барах стали 19 человек
Фото: depositphotos.com

В Южной Африке за выходные произошли две смертельные стрельбы в барах. Жертвами инцидентов стали 19 человек, сообщили агентства Reuters и Associated Press.

Первая стрельба произошла в таверне в Питермарицбурге вечером 9 июля. Погибли четыре человека и еще восемь получили ранения.

Второй инцидент произошел 10 июля в баре в одном из самых бедных районов города – Соуэто в окрестностях Йоханнесбурга. По данным полиции, группа мужчин прибыла на микроавтобусе-такси к местному бару и открыла огонь по посетителям вскоре после полуночи.

Нападавшие стреляли по посетителям из винтовок и пистолетов, убив 15 человек и ранив девять. SABC News, ссылаясь на полицию, отмечает, что причина нападения пока не установлена, однако правоохранители подчеркивают, что злоумышленники стреляли хаотично с целью убить как можно больше людей.

Полицейские заявили, что не верят в то, что две стрельбы связаны между собой. Нападавшие находятся в бегах, однако пока неясно, сколько человек участвовало в каждой атаке.

Контекст:

Как отмечает Reuters, Южная Африка, где проживают около 60 млн человек, имеет один из самых больших в мире уровней насилия. Там ежегодно убивают около 20 тыс. человек, что является одним из самых высоких показателей среди всех стран.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: смерть, убийство, стрельба, полиция, раненые, Южная Африка, погибшие
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