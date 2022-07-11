В двух городах Южной Африки произошла стрельба в барах. Погибли 19 человек

Первая стрельба произошла в таверне в Питермарицбурге вечером 9 июля. Погибли четыре человека и еще восемь получили ранения.
Второй инцидент произошел 10 июля в баре в одном из самых бедных районов города – Соуэто в окрестностях Йоханнесбурга. По данным полиции, группа мужчин прибыла на микроавтобусе-такси к местному бару и открыла огонь по посетителям вскоре после полуночи.
Нападавшие стреляли по посетителям из винтовок и пистолетов, убив 15 человек и ранив девять. SABC News, ссылаясь на полицию, отмечает, что причина нападения пока не установлена, однако правоохранители подчеркивают, что злоумышленники стреляли хаотично с целью убить как можно больше людей.
Полицейские заявили, что не верят в то, что две стрельбы связаны между собой. Нападавшие находятся в бегах, однако пока неясно, сколько человек участвовало в каждой атаке.
Как отмечает Reuters, Южная Африка, где проживают около 60 млн человек, имеет один из самых больших в мире уровней насилия. Там ежегодно убивают около 20 тыс. человек, что является одним из самых высоких показателей среди всех стран.