В двух городах Южной Африки произошла стрельба в барах. Погибли 19 человек

Первая стрельба произошла в таверне в Питермарицбурге вечером 9 июля. Погибли четыре человека и еще восемь получили ранения.

Второй инцидент произошел 10 июля в баре в одном из самых бедных районов города – Соуэто в окрестностях Йоханнесбурга. По данным полиции, группа мужчин прибыла на микроавтобусе-такси к местному бару и открыла огонь по посетителям вскоре после полуночи.

Нападавшие стреляли по посетителям из винтовок и пистолетов, убив 15 человек и ранив девять. SABC News, ссылаясь на полицию, отмечает, что причина нападения пока не установлена, однако правоохранители подчеркивают, что злоумышленники стреляли хаотично с целью убить как можно больше людей.

Полицейские заявили, что не верят в то, что две стрельбы связаны между собой. Нападавшие находятся в бегах, однако пока неясно, сколько человек участвовало в каждой атаке.