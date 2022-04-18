В Виннице на военнослужащего напали два хулигана, тот вынужден был применить травматическое оружие – полиция

Инцидент произошел 16 апреля во дворе одной из многоэтажек Винницы.

"Злоумышленники игнорировали ограничение комендантского часа и нарушали общественный порядок. После того, как 31-летний военнослужащий сделал им замечания – они напали на него. Для прекращения преступления потерпевший применил в отношении злоумышленников зарегистрированное травматическое оружие", – сказано в релизе.

Фото: vn.npu.gov.ua

Одному нападавшем 27 лет, второму – 31. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности (за незаконное завладение транспортным средством).

Действия мужчин полиция квалифицировала как хулиганство (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).