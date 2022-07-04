В Копенгагене произошла стрельба в супермаркете. Три человека погибли, четверо получили ранения

Стрельба, по информации полиции, была в двух местах торгового центра, люди, которые в этот момент были в Fieldʼs, начали убегать, прятались в магазинах, туалетах и кладовых.

Среди жертв – двое 17-летних, датчанин и датчанка, а также 47-летний гражданин РФ, который жил в Дании.

Посетителям торгового центра, которые получили ранения в результате стрельбы, от 16 до 50 лет, это двое граждан Швеции (50-летний мужчина и 16-летняя девушка), а также 19-летняя и 40-летняя гражданки Дании. Все они госпитализированы, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Еще несколько человек получили незначительные повреждения, связанные с инцидентом (они травмировались, когда пытались убежать).

Эвакуация людей из торгового центра после стрельбы. Фото: ЕРА

Полиция задержала предполагаемого стрелка в течение 15 минут после получения сообщения об инциденте – его нашли на автомагистрали рядом с торговым центром.

Задержанный – 22-летний гражданин Дании. По данным правоохранителей, он действовал в одиночку. Его мотивы неясны, но в полиции считают, что стрельба не была террористическим актом.