ГОРДОН
 
 
МИР

В Копенгагене произошла стрельба в супермаркете. Три человека погибли, четверо получили ранения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Инцидент произошел в супермаркете Fieldʼs
Инцидент произошел в супермаркете Fieldʼs 
Фото: ЕРА

Во второй половине дня 3 июля в столице Дании Копенгагене в результате стрельбы в торговом центре Fieldʼs погибли три человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает DR.

Стрельба, по информации полиции, была в двух местах торгового центра, люди, которые в этот момент были в Fieldʼs, начали убегать, прятались в магазинах, туалетах и кладовых.

Среди жертв – двое 17-летних, датчанин и датчанка, а также 47-летний гражданин РФ, который жил в Дании. 

Посетителям торгового центра, которые получили ранения в результате стрельбы, от 16 до 50 лет, это двое граждан Швеции (50-летний мужчина и 16-летняя девушка), а также 19-летняя и 40-летняя гражданки Дании. Все они госпитализированы, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. 

Еще несколько человек получили незначительные повреждения, связанные с инцидентом (они травмировались, когда пытались убежать). 

Эвакуация людей из торгового центра после стрельбы. Фото: ЕРА
Эвакуация людей из торгового центра после стрельбы. Фото: ЕРА

Полиция задержала предполагаемого стрелка в течение 15 минут после получения сообщения об инциденте – его нашли на автомагистрали рядом с торговым центром.

Задержанный – 22-летний гражданин Дании. По данным правоохранителей, он действовал в одиночку. Его мотивы неясны, но в полиции считают, что стрельба не была террористическим актом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: стрельба, Дания, Копенгаген, жертвы, правоохранители, травмы, супермаркет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина". Великий спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина". Великий спародировал Кадырова
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной
"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной
"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню
"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню
"Котик с песиками". Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками
"Котик с песиками". Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками
Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции
Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции
"Выглядит вдвое моложе своего возраста". 57-летняя Херли снялась в тонком платье без бюстгальтера
"Выглядит вдвое моложе своего возраста". 57-летняя Херли снялась в тонком платье без бюстгальтера
  Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного
  Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного
"Вечеринка на кухне". Мадонна показала, как все ее приемные дети танцуют вместе
"Вечеринка на кухне". Мадонна показала, как все ее приемные дети танцуют вместе
Пенн сфотографировался в берцах от украинского производителя с надписью "Слава Украине!"
Пенн сфотографировался в берцах от украинского производителя с надписью "Слава Украине!"
"Я немного потерялась". Астафьева попросила совета, как вернуть смысл жизни
"Я немного потерялась". Астафьева попросила совета, как вернуть смысл жизни
"Попытаюсь работать на земле, чтобы зимой у украинцев были украинские продукты". Клопотенко заявил, что займется фермерским хозяйством
"Попытаюсь работать на земле, чтобы зимой у украинцев были украинские продукты". Клопотенко заявил, что займется фермерским хозяйством
Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский
Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (203856)
2
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (82980)
3
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (73867)
4
"Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины (52801)
5
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне (41516)
6
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину (36750)
7
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны (31243)
8
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео (11284)
 
 
 
 