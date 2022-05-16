В церкви в США произошла стрельба, есть погибший и раненые, стрелка задержали прихожане

"Четверо пострадавших получили тяжелые ранения, один получил легкие ранения. Все пострадавшие взрослые и находятся в больнице. Один пострадавший скончался на месте", – сказано в сообщении.

Подозреваемый в стрельбе был задержан на месте происшествия, уточнили в офисе шерифа.

The suspect was detained at the scene. More to follow. El Toro Road is closed between Calle Sonora and Canyon Wren, please avoid the area. We are in Unified Command with @OCFireAuthority. — OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022

Стрельба в церкви началась во время обеденного приема в честь бывшего пастора тайваньской общины, рассказали в церкви, сообщает CNN.

Младший шериф округа Ориндж Джефф Хэллок заявил, что по делу о стрельбе задержан азиат в возрасте "за 60", который живет в другом районе.

По данным правоохранителей, стрелка удалось задержать присутствовавшим на месте событий гражданам, они связали ему ноги удлинителем и отобрали "как минимум два пистолета". На приеме в церкви присутствовали в момент нападения порядка 30–40 человек.

Причина стрельбы выясняется.

Все раненые – азиатского происхождения в возрасте 66 (мужчина), 75 (мужчина), 82 (мужчина), 86 (женщина) и 92 лет (мужчина).

Личность погибшего пообещали раскрыть позже.