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Жертвами стрельбы в супермаркете в американском Буффало стали по меньшей мере 10 человек

Полиция задержала стрелявшего
Полиция задержала стрелявшего
Скриншот: Associated Press / YouTube

14 мая в супермаркете Tops Friendly Market в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) произошла стрельба, жертвами которой стали по меньшей мере 10 человек. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщил Associated Press.

Известно, что огонь из винтовки открыл мужчина, одетый в военную одежду и бронежилет.

По предварительным данным, стрелок вел прямую трансляцию своих действий через камеру на его шлеме. Известно, что есть видео, на котором зафиксировано, как он подъехал ко входу с винтовкой на сиденье, затем с оружием вышел из машины, направил винтовку на людей и открыл стрельбу. После этого он зашел в супермаркет и продолжил стрелять.

Среди жертв злоумышленника – недавно вышедший на пенсию полицейский, он работал в супермаркете охранником.

Агентство пишет, что стрелка задержали, его допросили в ФБР

Очевидцы описывают стрелявшего как "белого мужчину позднего подросткового или двадцатилетнего возраста".

О причинах стрельбы пока не сообщается, идет расследование.

Теги: США, оружие, стрельба, Нью-Йорк, ФБР, бронежилеты, расследование, трансляция, допрос, погибшие, охранник, супермаркет
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