В метро Нью-Йорка произошла стрельба, СМИ сообщают о пяти погибших

По данным правоохранителей, убитых несколько. Также полиция пишет, что на месте происшествия уже нет взрывчатых веществ.

Жителей Нью-Йорка попросили избегать этого района.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

CNN, ссылаясь на пожарный департамент Нью-Йорка, сообщает о нескольких погибших и более 10 госпитализированных с ранениями.

Источник телекомпании в правоохранительных органах утверждает, что есть информация о пяти погибших, еще один человек находится в критическом состоянии.

По предварительным данным, озвученным полицией, злоумышленник был в противогазе и оранжевом строительном жилете, с места происшествия он скрылся.

После этого на станции метро обнаружили неизвестный предмет, его взорвали спецслужбы.

Из-за инцидента были остановлены некоторые поезда метро.