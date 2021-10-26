В США произошла стрельба в торговом центре: двое погибших, пятеро раненых

Информацию о возрасте и поле пострадавших в результате стрельбы не разглашают Фото: ЕРА (архив)

Инцидент произошел в торговом центре Boise Towne Square Mall днем 25 октября. По свидетельствам очевидцев, неизвестный мужчина зашел внутрь и открыл огонь без предупреждения.

Прибывшие на место происшествия полицейские ранили и задержали стрелка. По официальным данным, всего ранения получили пять человек (в том числе один полицейский и нападавший), еще двое пострадавших скончались до приезда скорой.

Сейчас подозреваемый находится в больнице. Работу торгового центра, где произошла стрельба, временно приостановили.