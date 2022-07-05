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В США произошла стрельба во время парада по случаю Дня независимости, погибло шесть человек

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Стрелявшего ищут как вооруженного и опасного
Стрелявшего ищут как вооруженного и опасного
Фото: ЕРА

4 июля в американском Хайленд-Парке (пригород Чикаго, штат Иллинойс) во время проведения парада по случаю Дня независимости Соединенных Штатов стрельбу по людям открыл мужчина, который находился на крыше одного из зданий. Об этом сообщило Chicago Sun-Times.

Свидетели рассказали, что слышали от 20 до 25 выстрелов "в быстрой последовательности".

Полиция отметила, что стрельба велась из "мощной винтовки".

В результате стрельбы погибло шесть человек, число раненых превысило два десятка. Среди пострадавших есть ребенок в критическом состоянии.

Полиция и ФБР еще ищут стрелка, подчеркивает издание. Правоохранители описывают злоумышленника как белого мужчину в возрасте примерно 18–20 лет, одетого в синюю футболку.

Оружие уже изъято.

Из-за произошедшего в Хайленд-Парке и ряде других пригородов отменили запланированные на День независимости празднования, отмечает Chicago Sun-Times.

По данным Associated Press, в результате стрельбы в пригороде Чикаго ранения получили 24 человека.

Стрельба началась, когда парадное шествие преодолело три четверти своего пути.

Полиция считает, что стрелок был один, называя его при этом вооруженным и опасным. Правоохранители не уверены, что злоумышленник не может повторить свои действия.

Теги: стрельба, полиция, ФБР, раненые, Чикаго, День Независимости, парад, правоохранители, шествие, пострадавшие, ребенок, погибшие, стрелок
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