В США произошла стрельба во время парада по случаю Дня независимости, погибло шесть человек

Стрелявшего ищут как вооруженного и опасного Фото: ЕРА

Свидетели рассказали, что слышали от 20 до 25 выстрелов "в быстрой последовательности".

Полиция отметила, что стрельба велась из "мощной винтовки".

В результате стрельбы погибло шесть человек, число раненых превысило два десятка. Среди пострадавших есть ребенок в критическом состоянии.

Полиция и ФБР еще ищут стрелка, подчеркивает издание. Правоохранители описывают злоумышленника как белого мужчину в возрасте примерно 18–20 лет, одетого в синюю футболку.

Оружие уже изъято.

Из-за произошедшего в Хайленд-Парке и ряде других пригородов отменили запланированные на День независимости празднования, отмечает Chicago Sun-Times.

По данным Associated Press, в результате стрельбы в пригороде Чикаго ранения получили 24 человека.

Стрельба началась, когда парадное шествие преодолело три четверти своего пути.

Полиция считает, что стрелок был один, называя его при этом вооруженным и опасным. Правоохранители не уверены, что злоумышленник не может повторить свои действия.