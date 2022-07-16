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В Бразилии офицер полиции убил восемь человек, в том числе свою мать и своих детей

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Полицейский убивал в двух городах, пишут СМИ
Полицейский убивал в двух городах, пишут СМИ
Скриншот: SBT News / YouTube

В ночь на 15 июля в бразильском штате Парана офицер военной полиции совершил убийства восьми человек, в том числе шестерых ближайших родственников, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщило в пятницу издание O Tempo.

По версии военной полиции Параны, 37-летний Фабиано Хуниор Гарсия совершил преступление из-за расставания с женой и накопившихся долгов.

По имеющимся данным, сначала полицейский убил в городе Толеду свою 28-летнюю жену и 12-летнюю дочь, затем отправился в дом 78-летней матери, зарезал ее, также застрелил 50-летнего брата.

После этого он направился в город Сеу-Азул (около 50 км от Толеду) и там убил своих детей, которым было четыре года и девять лет, а выйдя на улицу, застрелил прохожих молодых людей, которым было 17 и 19 лет.

После этого Гарсия покончил с собой.

В военной полиции Параны подчеркнули, что у стрелявшего не было "истории, указывающей на психические расстройства", и он был "отличным офицером" с 12-летним стажем.

Издание пишет, что Гарсия после убийства жены отправил сообщение о происходящем родственникам и друзьям, писал, что не может жить без жены Кассиэлы.

Застрелился он, вернувшись в свой дом в Толеду, когда полиция попыталась его задержать, отмечает O Tempo.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: убийство, стрельба, полиция, Бразилия, самоубийство, жертвы, полицейский, мать
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