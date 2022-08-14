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Рушди в сознании и может разговаривать, его отсоединили от аппарата ИВЛ

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На Рушди напали с ножом 12 августа
На Рушди напали с ножом 12 августа
Фото: EPA

Писателя Салмана Рушди, который находится в больнице после нападения в США, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил в Twitter писатель и журналист Аатиш Тасир вечером 13 августа.

"Только что были самые захватывающие новости: Салман отключен от аппарата ИВЛ и разговаривает (и шутит)", – написал он.

Позднее Тасир удалил твит, но эту информацию агент Рушди Эндрю Уайли подтвердил агентству Associated Press.

AP сообщает, что обвиняемый в нападении 26-летний Хади Матар 13 августа предстал перед судом на заседании по избранию меры пресечения. Он не признал свою вину в покушении на убийство писателя. Суд отправил его под стражу без права внесения залога. 

Нападение на Рушди произошло 12 августа перед его лекцией в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк. Нападавший вышел на сцену, когда писателя представляли аудитории, и нанес ему несколько ударов ножом.

Агент писателя сообщал, что он, скорее всего, потеряет один глаз. Также повреждены печень и рука.

Контекст:

Рушди 75 лет, он – известный британо-американский писатель индийского происхождения. В 1988 году вышел роман Рушди "Сатанинские стихи", который некоторые мусульмане сочли кощунственным. Тогдашний лидер Ирана Рухолла Хомейни назвал Рушди богохульником, заявил, что "Сатанинские стихи" являются оскорблением ислама и пророка Мухаммеда, и издал религиозный указ, или фетву, призывающую к его смерти. Тогда же была назначена награда тому, кто убьет Рушди. 

Писатель 10 лет был под защитой Великобритании, в 1998 году Иран объявил, что больше не будет добиваться исполнения фетвы. 

Хотя правительство Ирана отказалось от выполнения указа Хомейни, "антирушдистские настроения" в стране сохранились, пишет The Guardian. Так, в 2012 году полуофициальный иранский религиозный фонд увеличил награду за смерть Рушди с $2,8 млн до $3,3 млн.

Теги: США, арест, нападение, покушение, больница, писатель, ИВЛ, Салман Рушди
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