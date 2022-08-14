Рушди в сознании и может разговаривать, его отсоединили от аппарата ИВЛ

"Только что были самые захватывающие новости: Салман отключен от аппарата ИВЛ и разговаривает (и шутит)", – написал он.

Позднее Тасир удалил твит, но эту информацию агент Рушди Эндрю Уайли подтвердил агентству Associated Press.

AP сообщает, что обвиняемый в нападении 26-летний Хади Матар 13 августа предстал перед судом на заседании по избранию меры пресечения. Он не признал свою вину в покушении на убийство писателя. Суд отправил его под стражу без права внесения залога.

Нападение на Рушди произошло 12 августа перед его лекцией в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк. Нападавший вышел на сцену, когда писателя представляли аудитории, и нанес ему несколько ударов ножом.

Агент писателя сообщал, что он, скорее всего, потеряет один глаз. Также повреждены печень и рука.