Рушди в сознании и может разговаривать, его отсоединили от аппарата ИВЛ

"Только что были самые захватывающие новости: Салман отключен от аппарата ИВЛ и разговаривает (и шутит)", – написал он.
Позднее Тасир удалил твит, но эту информацию агент Рушди Эндрю Уайли подтвердил агентству Associated Press.
AP сообщает, что обвиняемый в нападении 26-летний Хади Матар 13 августа предстал перед судом на заседании по избранию меры пресечения. Он не признал свою вину в покушении на убийство писателя. Суд отправил его под стражу без права внесения залога.
Нападение на Рушди произошло 12 августа перед его лекцией в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк. Нападавший вышел на сцену, когда писателя представляли аудитории, и нанес ему несколько ударов ножом.
Агент писателя сообщал, что он, скорее всего, потеряет один глаз. Также повреждены печень и рука.
Рушди 75 лет, он – известный британо-американский писатель индийского происхождения. В 1988 году вышел роман Рушди "Сатанинские стихи", который некоторые мусульмане сочли кощунственным. Тогдашний лидер Ирана Рухолла Хомейни назвал Рушди богохульником, заявил, что "Сатанинские стихи" являются оскорблением ислама и пророка Мухаммеда, и издал религиозный указ, или фетву, призывающую к его смерти. Тогда же была назначена награда тому, кто убьет Рушди.
Писатель 10 лет был под защитой Великобритании, в 1998 году Иран объявил, что больше не будет добиваться исполнения фетвы.
Хотя правительство Ирана отказалось от выполнения указа Хомейни, "антирушдистские настроения" в стране сохранились, пишет The Guardian. Так, в 2012 году полуофициальный иранский религиозный фонд увеличил награду за смерть Рушди с $2,8 млн до $3,3 млн.