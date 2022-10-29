Канада расширила санкции против России, в список попали руководители правительства РФ и "Газпрома"

Канада ввела санкции в отношении более 1400 физлиц и юрлиц России Фото: ЕРА

"Новые ограничения будут направлены против 35 высокопоставленных должностных лиц энергетических предприятий, в том числе "Газпрома" и его дочерних компаний, а также шести предприятий энергетического сектора, причастных к продолжающимся нарушениям Россией суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Трюдо заявил, что Канада ввела санкции в отношении более 1400 физических и юридических лиц России.

Список лиц и предприятий, попавших под ограничения в Канаде, опубликован на сайте МИД Канады.

Предприятиями России, попавшими под санкции, стали ООО "Молжаниново" (производитель электроэнергии), ООО "Сибуглемет Групп" (угледобыча), ООО "Трансойл" (железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов), ПАО "Лукойл" (нефтяная компания), АО "ННК" (нефтегазовая компания) и страховая компания газовой отрасли СОГАЗ.

В список физических лиц, попавших под санкции, внесены, в частности, заместители председателя правительства России Александр Новак и Денис Мантуров, исполнительный директор "Газпрома" Виталий Маркелов и его пресс-секретарь Сергей Куприянов, спецпредставитель президента России по взаимодействию со странами – экспортерами газа Виктор Зубков.

В октябре Канада уже расширяла санкции в отношении россиян. Под канадские санкции попали телеканал минобороны России "Звезда", актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, телеведущая Тина Канделаки и ее дети, а также ряд других известных деятелей.