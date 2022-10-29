Канада расширила санкции против России, в список попали руководители правительства РФ и "Газпрома"

"Новые ограничения будут направлены против 35 высокопоставленных должностных лиц энергетических предприятий, в том числе "Газпрома" и его дочерних компаний, а также шести предприятий энергетического сектора, причастных к продолжающимся нарушениям Россией суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.
Трюдо заявил, что Канада ввела санкции в отношении более 1400 физических и юридических лиц России.
Список лиц и предприятий, попавших под ограничения в Канаде, опубликован на сайте МИД Канады.
Предприятиями России, попавшими под санкции, стали ООО "Молжаниново" (производитель электроэнергии), ООО "Сибуглемет Групп" (угледобыча), ООО "Трансойл" (железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов), ПАО "Лукойл" (нефтяная компания), АО "ННК" (нефтегазовая компания) и страховая компания газовой отрасли СОГАЗ.
В список физических лиц, попавших под санкции, внесены, в частности, заместители председателя правительства России Александр Новак и Денис Мантуров, исполнительный директор "Газпрома" Виталий Маркелов и его пресс-секретарь Сергей Куприянов, спецпредставитель президента России по взаимодействию со странами – экспортерами газа Виктор Зубков.
В октябре Канада уже расширяла санкции в отношении россиян. Под канадские санкции попали телеканал минобороны России "Звезда", актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, телеведущая Тина Канделаки и ее дети, а также ряд других известных деятелей.
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.