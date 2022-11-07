Пригожин заговорил о "негативном влиянии Путина" и хочет, чтобы Шойгу понес ответственность за провалы в Украине — Центр национального сопротивления

Напряженность между Шойгу и Пригожиным нарастает по мере неудач оккупантов в Украине, отметили в Центре нацсопротивления Коллаж: sprotyv.mod.gov.ua

В материале ЦНС подчеркивается тенденция, что вместе со "стремительной" потерей российской армией личного состава регулярных войск все больший вес приобретают частные военные компании (ЧВК) и кадыровцы. По данным центра, на временно оккупированных территориях на юге Украины российские войска по большей части уже состоят из мобилизованных, а численность ЧВК "Вагнер" увеличивается за счет осужденных, которых вербуют в российских колониях.

"Согласно имеющейся информации, в среде высшего военного руководства России нарастают противоречия. [Создатель ЧВК "Вагнер", российский бизнесмен Евгений] Пригожин обвиняет в провалах [российского министра обороны Сергея] Шойгу и [начальника Генштаба ВС РФ Валерия] Герасимова, а те, в свою очередь, кивают на [президента РФ Владимира] Путина. Параллельно [глава Чечни Рамзан] Кадыров и полевые командиры формируют на временно оккупированных территориях свою бизнес-сеть и получают все больше власти", — заявили в ЦНС.

В сообщении сказано, что Пригожин недавно провел неофициальную встречу с главой администрации Путина Антоном Вайно. Сообщается, что собеседники обсуждали российские провалы в Украине и "озвучивали мысли о негативном влиянии Путина на ход войны", поскольку глава Кремля может лично вмешиваться в планирование и менять планы военных.

По информации ЦНС, Пригожин по-прежнему считает, что Шойгу должен "понести ответственность", и продолжает создавать свою полноценную армию из вагнеровцев, которой сам же и руководит: В Центре нацсопротивления отмечают, что это знаменует наступление момента, когда отдельные политические игроки усиливают свои собственные позиции.

"Это становится возможным тогда, когда государство теряет монополию на применение силы. Активное развитие ЧВК к этому и ведет. Деградация политических элит России приводит к возвращению феодальных традиций в государственном управлении", – подытожили в ЦНС.