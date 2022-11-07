Пригожин заговорил о "негативном влиянии Путина" и хочет, чтобы Шойгу понес ответственность за провалы в Украине — Центр национального сопротивления

В материале ЦНС подчеркивается тенденция, что вместе со "стремительной" потерей российской армией личного состава регулярных войск все больший вес приобретают частные военные компании (ЧВК) и кадыровцы. По данным центра, на временно оккупированных территориях на юге Украины российские войска по большей части уже состоят из мобилизованных, а численность ЧВК "Вагнер" увеличивается за счет осужденных, которых вербуют в российских колониях.
"Согласно имеющейся информации, в среде высшего военного руководства России нарастают противоречия. [Создатель ЧВК "Вагнер", российский бизнесмен Евгений] Пригожин обвиняет в провалах [российского министра обороны Сергея] Шойгу и [начальника Генштаба ВС РФ Валерия] Герасимова, а те, в свою очередь, кивают на [президента РФ Владимира] Путина. Параллельно [глава Чечни Рамзан] Кадыров и полевые командиры формируют на временно оккупированных территориях свою бизнес-сеть и получают все больше власти", — заявили в ЦНС.
В сообщении сказано, что Пригожин недавно провел неофициальную встречу с главой администрации Путина Антоном Вайно. Сообщается, что собеседники обсуждали российские провалы в Украине и "озвучивали мысли о негативном влиянии Путина на ход войны", поскольку глава Кремля может лично вмешиваться в планирование и менять планы военных.
По информации ЦНС, Пригожин по-прежнему считает, что Шойгу должен "понести ответственность", и продолжает создавать свою полноценную армию из вагнеровцев, которой сам же и руководит: В Центре нацсопротивления отмечают, что это знаменует наступление момента, когда отдельные политические игроки усиливают свои собственные позиции.
"Это становится возможным тогда, когда государство теряет монополию на применение силы. Активное развитие ЧВК к этому и ведет. Деградация политических элит России приводит к возвращению феодальных традиций в государственном управлении", – подытожили в ЦНС.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.
В ISW, кроме того, считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации, а также после заявлений Кадырова и Пригожина Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По ее словам, "грызня" в окружении президента РФ уже идет и поведение Кадырова с Пригожиным свидетельствует об их амбициях.
То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону также обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.