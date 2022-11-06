В России увольняют военное командование из-за неудач на поле боя – британская разведка

Российское военное командование подверглось критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом Фото: EPA

Также это попытка отвести ответственность от высшего руководства страны, считают аналитики.

В отчете говорится, что 3 ноября вместо уволенного генерал-полковника Александра Лапина командующим Центральным военным округом, вероятно, назначили генерал-майора Александра Линькова.

Как отметила разведка, Лапин подвергался широкой критике за плохие результаты на поле боя в Украине как со стороны чеченского лидера Рамзана Кадырова, так и со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Если это [увольнение] подтвердится, это очередной пример замены российских командующих с начала вторжения в феврале 2022 года. Ранее в этом году были заменены командующие Восточным, Южным и Западным военными округами", – сказано в отчете.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 November 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/IzATxyDkiZ — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 6, 2022



