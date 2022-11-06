ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России увольняют военное командование из-за неудач на поле боя – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российское военное командование подверглось критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом
Российское военное командование подверглось критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом
Фото: EPA

Отставками в военном руководстве России Кремль демонстрирует обвинения в адрес высшего российского военного командования за неудачи в достижении целей на поле боя в Украине. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 6 ноября опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

Также это попытка отвести ответственность от высшего руководства страны, считают аналитики. 

В отчете говорится, что 3 ноября вместо уволенного генерал-полковника Александра Лапина командующим Центральным военным округом, вероятно, назначили генерал-майора Александра Линькова.

Как отметила разведка, Лапин подвергался широкой критике за плохие результаты на поле боя в Украине как со стороны чеченского лидера Рамзана Кадырова, так и со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Если это [увольнение] подтвердится, это очередной пример замены российских командующих с начала вторжения в феврале 2022 года. Ранее в этом году были заменены командующие Восточным, Южным и Западным военными округами", – сказано в отчете. 


Контекст:

Лапин подвергся в России резкой критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом Донецкой области. Оккупанты в этом районе попали в окружение.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина.

Также эксперты добавляют, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".

Теги: Украина, Великобритания, армия, Рамзан Кадыров, военные, разведка, вторжение, отставка, российская агрессия, война России против Украины, Евгений Пригожин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (85257)
2
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (69386)
3
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (46319)
4
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой (40368)
5
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается (33787)
6
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (33575)
7
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (33305)
8
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ (31497)
 
 
 
 