В России увольняют военное командование из-за неудач на поле боя – британская разведка

Также это попытка отвести ответственность от высшего руководства страны, считают аналитики.
В отчете говорится, что 3 ноября вместо уволенного генерал-полковника Александра Лапина командующим Центральным военным округом, вероятно, назначили генерал-майора Александра Линькова.
Как отметила разведка, Лапин подвергался широкой критике за плохие результаты на поле боя в Украине как со стороны чеченского лидера Рамзана Кадырова, так и со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Если это [увольнение] подтвердится, это очередной пример замены российских командующих с начала вторжения в феврале 2022 года. Ранее в этом году были заменены командующие Восточным, Южным и Западным военными округами", – сказано в отчете.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 November 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 6, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/EaX9aGJYIq
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/IzATxyDkiZ
Лапин подвергся в России резкой критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом Донецкой области. Оккупанты в этом районе попали в окружение.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина.
Также эксперты добавляют, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".