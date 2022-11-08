Прокуратура АРК выдвинула обвинения в госизмене 11 крымским "судьям", перешедшим на сторону РФ

В отношении "судей" велось специальное (заочное) досудебное расследование.

"Установлено, что после оккупации полуострова 11 украинских судей изменили присяге на верность народу Украины и перешли на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта. Они заняли разные должности, в том числе и руководящие. Речь идет о "судье" незаконно созданного апелляционного суда, "председателе" и "судье" оккупационного Ленинского райсуда, а также о "судьях", перешедших работать в Нахимовский, Евпаторийский и Симферопольский, Нижнегорский, Феодосийский "районные суды" так называемой Республики Крым", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что указанные "судьи" непосредственно способствовали становлению и укреплению оккупационных судебных судов на полуострове, а также участвовали в формировании и организации работы. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы. Обвинительные акты переданы в суд.

Как сообщило ведомство, прокуратура АРК объявила о подозрениях в госизмене 713 лицам, 225 из которых – судьи, 215 обвинительных актов направлены в суд, 88 из них касаются именно судей. За госизмену осуждены 14 человек.