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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Прокуратура АРК выдвинула обвинения в госизмене 11 крымским "судьям", перешедшим на сторону РФ

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Обвинительные акты переданы в суд
Обвинительные акты переданы в суд
Фото: depositphotos.com

Прокуратура Автономной Республики Крым выдвинула обвинения в госизмене 11 крымским "судьям", которые перешли на сторону российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК 8 ноября в Facebook.

В отношении "судей" велось специальное (заочное) досудебное расследование.

"Установлено, что после оккупации полуострова 11 украинских судей изменили присяге на верность народу Украины и перешли на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта. Они заняли разные должности, в том числе и руководящие. Речь идет о "судье" незаконно созданного апелляционного суда, "председателе" и "судье" оккупационного Ленинского райсуда, а также о "судьях", перешедших работать в Нахимовский, Евпаторийский и Симферопольский, Нижнегорский, Феодосийский "районные суды" так называемой Республики Крым", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что указанные "судьи" непосредственно способствовали становлению и укреплению оккупационных судебных судов на полуострове, а также участвовали в формировании и организации работы. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы. Обвинительные акты переданы в суд.

Как сообщило ведомство, прокуратура АРК объявила о подозрениях в госизмене 713 лицам, 225 из которых – судьи, 215 обвинительных актов направлены в суд, 88 из них касаются именно судей. За госизмену осуждены 14 человек.

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/pfbid078xioNrpieTzHGqtiLJHtRbBCfu8fe7mH3uE2Zvz9K2eiDJgLh4qhKGreEiwAbqQl

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь в 2014 году.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, прокуратура, оккупация, судьи, война России против Украины
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