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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 8 ноября

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Российские оккупанты спешат восстановить Крымский мост
Российские оккупанты спешат восстановить Крымский мост
Фото: EPA

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено на 12 часов 8 ноября якобы из-за "ремонта". Об этом 7 ноября в Facebook сообщило представительство президента Украины в АР Крым.

"Оккупанты настолько спешат восстановить незаконный мост, что, несмотря на признание более серьезных повреждений, продолжают рисковать жизнями людей и пускают их ездить через мост",  говорится в сообщении.

Также в представительстве отметили, что в Крыму до 22 ноября 2022 года действует "желтый уровень" террористической угрозы, а в Севастополе  до 12 ноября.

https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/pfbid0cdC45vNP9TxzV9AuvqXHsmky2NnrRCpmoKtN5G76KcmM78CALb7yyYWrz82Dndf7l

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия был зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. После того как движение на мосту приостановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.

Вечером 8 октября коллаборанты заявили о возобновлении движения по мосту – и автомобильной, и железнодорожной его части. При этом грузовые автомобили на мост не пускают – их разрешили переправлять исключительно на пароме, в очереди на который, по данным росСМИ, требуется ждать трое-четверо суток.

В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

7 ноября стало известно о том, что оккупационные власти Крыма планируют запустить движение по обеим полосам правой, разрушенной взрывом, части Крымского моста в следующем месяце. Поврежденные в результате взрыва пролеты моста распилили и увезли.

Теги: Крым, Украина, Севастополь, война, ремонт, мост, война России против Украины, автомобиль
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