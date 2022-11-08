Зеленский: Превратить зиму в оружие – план государства-террориста. Делаем все, чтобы и он провалился

"Продолжаются ремонтные работы и на всех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов. На этот вечер около 4 млн украинцев в 14 областях и городе Киеве отключены от электроснабжения. Но большинство – именно по стабилизационным графикам, а не аварийно. Я благодарю всех наших энергетиков, коммунальщиков, областных администраций, местного самоуправления – всех, кто возвращает нашим людям предсказуемость жизни даже в таких условиях", – сказал Зеленский.
Глава государства напомнил, что сегодня Кабмин отменил НДС и ввозные пошлины на товары, необходимые для прохождения отопительного сезона. Также он отметил, что Украина накопила достаточные объемы газа и угля.
"Мы ясно понимаем: превратить зиму в оружие – это план государства-террориста против нашего государства, как и против всей Европы. Но делаем все, чтобы и этот российский план потерпел провал, как и предыдущие", – заявил президент.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.
В стране начали вводить временные отключения света.
Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такой возможности.