9 ноября плановые отключения электроэнергии будут по всей Украине – "Укрэнерго"

"9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений. Максимум стабилизационных ограничений диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях", – говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что аварийные отключения электричества пока не планируются.

"Ограничение потребителей позволяет уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансирование энергосистемы и избежать дополнительных аварий. Помогите энергетикам держать баланс в энергосистеме, поврежденной вражескими обстрелами: экономно потребляйте электроэнергию и не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00", – призвали в "Укрэнерго".

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения света.

В "Укрэнерго" 7 ноября рассказали, что самая сложная ситуация – в Киевской и Харьковской областях, и пообещали, что, если не будет новых обстрелов, графики отключения света в ближайшие дни станут более комфортными.