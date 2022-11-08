8 ноября отключения света будут по графику, аварийных ограничений не планируется – "Укрэнерго"

"В течение суток будут применены плановые графики отключений для потребителей в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Введение графиков аварийных отключений пока что не предполагается", – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" просит экономно тратить электроэнергию и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00.

Вчера, 7 ноября, в Украине, кроме плановых, применялись экстренные отключения электроэнергии.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что уже через несколько дней отключений электроэнергии может стать меньше, если не будет новых вражеских атак по инфраструктуре.