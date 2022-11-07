В ДТЭК рассказали, когда могут отменить отключение света в Киеве

Он отметил, что аварийные и плановые отключения применяются из-за дефицита электроэнергии в центральном и северном регионах.

Сахарук добавил, что отключения будут продолжаться, пока не будут отремонтированы линии и энергетическая инфраструктура для того, чтобы передавать электроэнергию в Киев из других регионов Украины, или не будут добавлены генерирующие мощности.

"Если не будет новых обстрелов и разрушений, то отремонтировать все можно в ближайшее время... Давайте скажем, в течение двух недель", – сказал он.

Исполнительный директор также отметил, что спустя сутки-двое киевские энергетики уже смогут включать электричество по графику.