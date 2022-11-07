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КИЕВ

В ДТЭК рассказали, когда могут отменить отключение света в Киеве

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Спустя сутки-двое киевские энергетики уже смогут включать электричество по графику
Спустя сутки-двое киевские энергетики уже смогут включать электричество по графику
Фото: EPA

В Киеве могут отменить веерные отключения электроэнергии в течение двух недель, если россияне не будут прибегать к новым обстрелам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил исполнительный директора ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала "Киев".

Он отметил, что аварийные и плановые отключения применяются из-за дефицита электроэнергии в центральном и северном регионах.

Сахарук добавил, что отключения будут продолжаться, пока не будут отремонтированы линии и энергетическая инфраструктура для того, чтобы передавать электроэнергию в Киев из других регионов Украины, или не будут добавлены генерирующие мощности.

"Если не будет новых обстрелов и разрушений, то отремонтировать все можно в ближайшее время... Давайте скажем, в течение двух недель", – сказал он.

Исполнительный директор также отметил, что спустя сутки-двое киевские энергетики уже смогут включать электричество по графику.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такую возможность. В столице готовы развернуть 1000 пунктов обогрева, сообщал он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, электричество, ДТЭК, электроэнергия, война России против Украины, веерные отключения, Дмитрий Сахарук
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