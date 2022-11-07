"Укрэнерго" объявило на понедельник плановые и экстренные отключения света в Киеве и 7 областях Украины

С 6:00 и до конца суток будут активны графики плановых отключений. Кроме того, запланированы экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Облэнерго будут вводить их в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики, информируют в компании.
"В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше графика, а ограничение потребления длиться дольше. Энергетики делают все возможное, чтобы снизить количество и продолжительность отключений", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго"предупредили, что экономное потребление электроэнергии поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.