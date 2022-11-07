7 ноября в ряде областей будут применять экстренные отключения электроэнергии – "Укрэнерго"

"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" прогнозирует дефицит в энергосистеме и предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения на завтра для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", – сообщили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что в этих регионах сеть получила наибольшие повреждения.

"Для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы необходимо сократить потребление на 30%. С 6.00 до конца суток будут введены в действие графики плановых ограничений. Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений. Такие меры необходимы во избежание дефицита и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры. Как уже отмечалось, плановые и аварийные отключения – меры стабилизации работы энергосистемы, которые дополняют друг друга. Решение о введении графиков почасовых отключений в отдельных областях действует до того момента, когда диспетчер того или иного облэнерго видит у себя на мониторе резкое одновременное увеличение потребления электроэнергии", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что чтобы уберечь электросети от дополнительных аварий, диспетчер принимает решение о применении экстренных мер, то есть графиков аварийных отключений на территории области.

"Когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходит, вместо графиков аварийных отключений продолжают действовать графики почасовых отключений. Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками в вашей местности, а отключение длится дольше заявленного. Напомним, что объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10-го, 11-го, 17-го, 22 октября и 2 ноября. Чтобы как можно быстрее восстановить энергопитание, пока проводятся оперативные ремонтные работы, привлекаются резервные схемы питания. Но они не всегда выдерживают ту нагрузку, которую несла в мирное время энергосистема. Это главная причина, почему приходится прибегать к почасовым и аварийным отключениям", – заявили в компании.

В пресс-службе Киевской горгосадминистрации сообщили, что в связи с ростом дефицита электроэнергии в Киеве 7 ноября могут применяться экстренные отключения света.

"Уже с 7.00 7 ноября "Укрэнерго" вынужден применять экстренные отключения электроэнергии. При таких отключениях графики не будут действовать. На 7 ноября прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это предусмотрено графиками стабилизационных отключений. Поэтому 7 ноября "Укрэнерго" предоставила распоряжение применить экстренные отключения света. Такие меры необходимы во избежание дефицита в энергосистеме и чтобы не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры", – говорится в сообщении.