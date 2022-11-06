Зеленский: Вечером 6 ноября без света – более 4,5 млн потребителей

"На этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 млн потребителей. Больше всего сейчас – в Киеве и Киевской области. Действительно сложно", – сказал он.
Зеленский отметил, что на уходящей неделе у него было несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по поводу "вероятных вариантов ситуации" в энергетике.
"Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим ответные действия. Чего бы ни хотели террористы, чего бы ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас. Быть еще более готовыми к освобождению всей нашей территории, чем сейчас", – заявил глава государства.
Президент также сказал, что Россия концентрирует силы и средства для возможных повторных массированных ударов по украинской инфраструктуре.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.