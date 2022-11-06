Зеленский: Вечером 6 ноября без света – более 4,5 млн потребителей

"На этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 млн потребителей. Больше всего сейчас – в Киеве и Киевской области. Действительно сложно", – сказал он.

Зеленский отметил, что на уходящей неделе у него было несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по поводу "вероятных вариантов ситуации" в энергетике.

"Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим ответные действия. Чего бы ни хотели террористы, чего бы ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас. Быть еще более готовыми к освобождению всей нашей территории, чем сейчас", – заявил глава государства.

Президент также сказал, что Россия концентрирует силы и средства для возможных повторных массированных ударов по украинской инфраструктуре.