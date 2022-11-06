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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Вечером 6 ноября без света – более 4,5 млн потребителей

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В Украине после российских обстрелов инфраструктуры ввели отключения электричества
В Украине после российских обстрелов инфраструктуры ввели отключения электричества
Фото: depositphotos.com

Вечером 6 ноября в Украине без электроэнергии оставалось более 4,5 млн потребителей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном его пресс-службой.

"На этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 млн потребителей. Больше всего сейчас – в Киеве и Киевской области. Действительно сложно", – сказал он.

Зеленский отметил, что на уходящей неделе у него было несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по поводу "вероятных вариантов ситуации" в энергетике.

"Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим ответные действия. Чего бы ни хотели террористы, чего бы ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас. Быть еще более готовыми к освобождению всей нашей территории, чем сейчас", – заявил глава государства.

Президент также сказал, что Россия концентрирует силы и средства для возможных повторных массированных ударов по украинской инфраструктуре.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

В стране ввели ограничения потребления электроэнергии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, электричество, Киевская область, электроэнергия, Владимир Зеленский, война России против Украины
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