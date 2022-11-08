В "Укрэнерго" пообещали, что графики отключения света могут стать комфортнее в ближайшие дни

Он отметил, что ситуация с энергоснабжением в стране остается сложной после пяти российских массированных ракетных ударов.

Самая сложная ситуация в Киевской и Харьковской областях. В этих регионах помимо графиков плановых почасовых отключений приходится применять дополнительные аварийные, чтобы сбалансировать энергосистему. Дефицит именно в этих регионах превышает 1000 мегаватт, но в течение дня он меняется.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию в сети как в Киеве и области, так и в северном регионе – Харьковской, Полтавской и Сумской областях... Я думаю, что нам всем, потребителям в этих регионах нужно потерпеть несколько дней, при условии что не будет обстрелов, для того, чтобы уже были ощутимые улучшения, чтобы графики отключения стали более комфортными", – рассказал Кудрицкий.

Он добавил, что на этой неделе энергетикам "придется еще поработать" и при условии отсутствия новых ракетных обстрелов удастся улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах страны.