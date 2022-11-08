В "Укрэнерго" пообещали, что графики отключения света могут стать комфортнее в ближайшие дни

Он отметил, что ситуация с энергоснабжением в стране остается сложной после пяти российских массированных ракетных ударов.
Самая сложная ситуация в Киевской и Харьковской областях. В этих регионах помимо графиков плановых почасовых отключений приходится применять дополнительные аварийные, чтобы сбалансировать энергосистему. Дефицит именно в этих регионах превышает 1000 мегаватт, но в течение дня он меняется.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию в сети как в Киеве и области, так и в северном регионе – Харьковской, Полтавской и Сумской областях... Я думаю, что нам всем, потребителям в этих регионах нужно потерпеть несколько дней, при условии что не будет обстрелов, для того, чтобы уже были ощутимые улучшения, чтобы графики отключения стали более комфортными", – рассказал Кудрицкий.
Он добавил, что на этой неделе энергетикам "придется еще поработать" и при условии отсутствия новых ракетных обстрелов удастся улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах страны.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
В стране начали вводить временные отключения света.
31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.
Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такую возможность. В столице готовы развернуть 1000 пунктов обогрева.