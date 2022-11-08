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В "Укрэнерго" пообещали, что графики отключения света могут стать комфортнее в ближайшие дни

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Ситуация с энергоснабжением в Украине остается сложной после пяти российских массированных ракетных ударов
Ситуация с энергоснабжением в Украине остается сложной после пяти российских массированных ракетных ударов
Фото: EPA

В ближайшие несколько дней в Украине отключений электричества может стать меньше, если не будет новых атак РФ. Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, видео опубликовала пресс-служба "Укрэнерго".

Он отметил, что ситуация с энергоснабжением в стране остается сложной после пяти российских массированных ракетных ударов.

Самая сложная ситуация в Киевской и Харьковской областях. В этих регионах помимо графиков плановых почасовых отключений приходится применять дополнительные аварийные, чтобы сбалансировать энергосистему. Дефицит именно в этих регионах превышает 1000 мегаватт, но в течение дня он меняется.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию в сети как в Киеве и области, так и в северном регионе – Харьковской, Полтавской и Сумской областях... Я думаю, что нам всем, потребителям в этих регионах нужно потерпеть несколько дней, при условии что не будет обстрелов, для того, чтобы уже были ощутимые улучшения, чтобы графики отключения стали более комфортными", – рассказал Кудрицкий.

Он добавил, что на этой неделе энергетикам "придется еще поработать" и при условии отсутствия новых ракетных обстрелов удастся улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах страны.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/videos/649429756814566/

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такую возможность. В столице готовы развернуть 1000 пунктов обогрева.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Сумская область, Укрэнерго, электричество, Киевская область, Харьковская область, Полтавская область, электроснабжение, война России против Украины, Владимир Кудрицкий
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