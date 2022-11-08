"Укрэнерго" применила аварийные отключения света в семи областях

В нескольких областях Украины люди остались без электричества Фото: EPA

Дополнительные ограничения необходимы, так как из-за похолодания растет потребление электроэнергии, говорится в сообщении. Это приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза не менее сложных аварий, чем произошедшие из-за обстрелов врага, объяснили в компании.

Плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины. Более точную информацию об отключениях в каждом регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей. Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"Укрэнерго" призвала украинцев помнить о необходимости экономить электроэнергию. Это даст возможность меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей, отметили в компании.