"Укрэнерго" применила аварийные отключения света в семи областях

Дополнительные ограничения необходимы, так как из-за похолодания растет потребление электроэнергии, говорится в сообщении. Это приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза не менее сложных аварий, чем произошедшие из-за обстрелов врага, объяснили в компании.
Плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины. Более точную информацию об отключениях в каждом регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей. Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
"Укрэнерго" призвала украинцев помнить о необходимости экономить электроэнергию. Это даст возможность меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей, отметили в компании.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
В стране начали вводить временные отключения света.
31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.
Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такой возможности.