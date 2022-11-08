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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" применила аварийные отключения света в семи областях

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В нескольких областях Украины люди остались без электричества
В нескольких областях Украины люди остались без электричества
Фото: EPA

8 ноября с 9.30 были применены аварийные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Об этом пресс-служба "Укрэнерго" сообщила в Telegram.

Дополнительные ограничения необходимы, так как из-за похолодания растет потребление электроэнергии, говорится в сообщении. Это приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза не менее сложных аварий, чем произошедшие из-за обстрелов врага, объяснили в компании.

Плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины. Более точную информацию об отключениях в каждом регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей. Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"Укрэнерго" призвала украинцев помнить о необходимости экономить электроэнергию. Это даст возможность меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей, отметили в компании.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такой возможности. 

Теги: Киев, Сумская область, Укрэнерго, электричество, Киевская область, Харьковская область, Житомирская область, электроэнергия, Полтавская область, Черниговская область, Черкасская область, отключение света, война России против Украины
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