Кабмин освободит от НДС и ввозной пошлины товары, которые важны для отопительного сезона – Шмыгаль

Он отметил, что правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики продолжают подготовку к зиме: закупают резервное оборудование, готовят дополнительные пункты обогрева, ведут переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро вести ремонт и "быть готовыми к различным ситуациям".
"Сегодня Кабинет Министров утвердит постановление, благодаря которому от уплаты НДС и ввозной пошлины будут освобождены важные для прохождения этого отопительного сезона товары. Речь идет о газогенераторах, электрических двигателях и генераторах, электрогенераторных установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях и обогревателях, а также некоторых других товарах для энергетики и обеспечения тепла. Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения и уменьшить цены на соответствующую продукцию", – заявил Шмыгаль.
4 октября Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, объявлял Шмыгаль 18 октября. 21 октября в Минрегионе рассказали, что 18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону.
В Минрегионе заявляли, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.
В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. В стране начали временно отключать электроэнергию.