14,6 млрд м³ и 1,5 млн тонн угля. Шмыгаль заявил, что в Украине достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона

Шмыгаль: Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов все еще позволяет нам закачивать больше газа, чем мы его отбираем из газохранилищ Фото: kmu.gov.ua

"Закачка газа в наши газохранилища продолжается. Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов все еще позволяют нам закачивать больше газа, чем мы его отбираем из газохранилищ. По состоянию на сегодняшний день в запасах у нас есть 14,6 млрд м³ газа. 98% этого ресурса – это украинский газ, и 2% принадлежит нерезидентам", – сказал глава правительства.

По его словам, государственная компания "Укргазвидобування" за девять месяцев этого года добыла около 10 млрд м³ природного газа, что на 2% меньше, чем было добыто за этот же период в прошлом году.

"На складах ТЭС и ТЭЦ есть 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем необходимые гарантированные запасы. Поэтому ресурсов накоплено достаточно, и ключевым вызовом остается именно умышленное повреждение энергетической инфраструктуры Россией", – рассказал премьер.

Он отметил, что в Украине к теплоснабжению подключены около 60% всех объектов.