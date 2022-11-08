14,6 млрд м³ и 1,5 млн тонн угля. Шмыгаль заявил, что в Украине достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона

"Закачка газа в наши газохранилища продолжается. Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов все еще позволяют нам закачивать больше газа, чем мы его отбираем из газохранилищ. По состоянию на сегодняшний день в запасах у нас есть 14,6 млрд м³ газа. 98% этого ресурса – это украинский газ, и 2% принадлежит нерезидентам", – сказал глава правительства.
По его словам, государственная компания "Укргазвидобування" за девять месяцев этого года добыла около 10 млрд м³ природного газа, что на 2% меньше, чем было добыто за этот же период в прошлом году.
"На складах ТЭС и ТЭЦ есть 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем необходимые гарантированные запасы. Поэтому ресурсов накоплено достаточно, и ключевым вызовом остается именно умышленное повреждение энергетической инфраструктуры Россией", – рассказал премьер.
Он отметил, что в Украине к теплоснабжению подключены около 60% всех объектов.
4 октября Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, объявлял Шмыгаль 18 октября. 21 октября в Минрегионе рассказали, что 18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону.
В Минрегионе заявляли, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.
В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. В стране начали временно отключать электроэнергию.