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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Без пошлин и НДС. Палатный предложил открыть "зеленый" коридор для генераторов и аккумуляторов

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Артур Палатный: Зима без света и без тепла именно такую перспективу украинцам готовит террорист №1
Артур Палатный: Зима без света и без тепла – именно такую перспективу украинцам готовит террорист №1
Фото: kievvlast.com.ua

Украина должна обеспечить ввоз аккумуляторов и генераторов без налогов, и сделать это нужно срочно, заявил руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Украине нужно выстоять на энергетическом фронте. Защититься от тотального блэкаута. Что нужно сделать внутри страны. Сделать безотлагательно. Сделать прямо сейчас. Правительство и Верховная Рада должны срочно открыть "зеленый" коридор для энергетического оборудования. Генераторы, аккумуляторы, инверторы и другие приборы, которые помогут осветить и обогреть жилища граждан, должны завозиться по упрощенной процедуре. Без пошлин. Без НДС. Без налогов. Уже сейчас. Чтобы обычный генератор не стоил, как танк или БТР", – заявил Палатный.

Он подчеркнул, что вернуть налоги и пошлины можно будет уже весной. А сейчас задача государства – создать условия, чтобы каждая семья могла обеспечить себя зимой теплом.

"Государство-террорист воюет как умеет. Воюет не с НАТО, а с матерями и детьми, разрушая украинскую энергосистему. Цель постоянных обстрелов – только террор. Только погружение страны во тьму и холод. Зима без света и без тепла – именно такую перспективу украинцам готовит террорист №1. Друзья! Мы пройдем и это испытание. Мы выстоим. И обязательно победим", – подчеркнул руководитель "Украинской команды".

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/1747020882334814/

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас", – заявил 3 ноября президент Владимир Зеленский.

Теги: налоги, Артур Палатный, отопление, обстрелы, война России против Украины, аккумулятор, энергосистема
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