Без пошлин и НДС. Палатный предложил открыть "зеленый" коридор для генераторов и аккумуляторов

Артур Палатный: Зима без света и без тепла – именно такую перспективу украинцам готовит террорист №1 Фото: kievvlast.com.ua

"Украине нужно выстоять на энергетическом фронте. Защититься от тотального блэкаута. Что нужно сделать внутри страны. Сделать безотлагательно. Сделать прямо сейчас. Правительство и Верховная Рада должны срочно открыть "зеленый" коридор для энергетического оборудования. Генераторы, аккумуляторы, инверторы и другие приборы, которые помогут осветить и обогреть жилища граждан, должны завозиться по упрощенной процедуре. Без пошлин. Без НДС. Без налогов. Уже сейчас. Чтобы обычный генератор не стоил, как танк или БТР", – заявил Палатный.

Он подчеркнул, что вернуть налоги и пошлины можно будет уже весной. А сейчас задача государства – создать условия, чтобы каждая семья могла обеспечить себя зимой теплом.

"Государство-террорист воюет как умеет. Воюет не с НАТО, а с матерями и детьми, разрушая украинскую энергосистему. Цель постоянных обстрелов – только террор. Только погружение страны во тьму и холод. Зима без света и без тепла – именно такую перспективу украинцам готовит террорист №1. Друзья! Мы пройдем и это испытание. Мы выстоим. И обязательно победим", – подчеркнул руководитель "Украинской команды".