В Украине начали отбор газа из подземных хранилищ, это самый поздний старт за 10 лет – "Укртрансгаз"

"Старт сезона отбора 2022/2023 пришелся на 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие. [...] Оператор газохранилищ сможет оперативно реагировать на потребности системы и населения страны во время смены сезонов", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что газ отбирают из одного ПХГ.
"Укртрансгаз" назвал основные факторы позднего начала отбора газа:
"Система успешно прошла сезон закачки и готова к прохождению отопительного сезона. Мы понимаем, что перед нами стоят непростые вызовы и самая тяжелая зима в истории независимой Украины", – подчеркнул глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома.
6 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в хранилищах газа накоплено 14,5 млрд м³ газа и этого достаточно для прохождения зимы. "К теплу уже подключена половина объектов в стране", – писал он в Fаcebook.
4 октября Шмыгаль предупредил, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, объявлял Шмыгаль 18 октября. 21 октября в Минрегионе рассказывали, что 18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону.
В Минрегионе анонсировали начало отопительного сезона в большинстве областей на конец октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.
6 ноября Шмыгаль отмечал, что тепло включили на половине объектов.