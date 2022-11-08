В Украине начали отбор газа из подземных хранилищ, это самый поздний старт за 10 лет – "Укртрансгаз"

Газ пока отбирают из одного газохранилища, отметили в "Укртрансгазе" Фото: ЕРА

"Старт сезона отбора 2022/2023 пришелся на 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие. [...] Оператор газохранилищ сможет оперативно реагировать на потребности системы и населения страны во время смены сезонов", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что газ отбирают из одного ПХГ.

"Укртрансгаз" назвал основные факторы позднего начала отбора газа:

благоприятные погодные условия и относительно высокая температура воздуха в осенние месяцы;

повышение интереса к закачке газа в украинские ПХГ со стороны компаний-нерезидентов;

общее сокращение уровня энергопотребления в Украине.

"Система успешно прошла сезон закачки и готова к прохождению отопительного сезона. Мы понимаем, что перед нами стоят непростые вызовы и самая тяжелая зима в истории независимой Украины", – подчеркнул глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

6 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в хранилищах газа накоплено 14,5 млрд м³ газа и этого достаточно для прохождения зимы. "К теплу уже подключена половина объектов в стране", – писал он в Fаcebook.