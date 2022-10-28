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"Нафтогаз" возобновляет добычу газа на деоккупированных территориях – Витренко

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Украина будет ежедневно дополнительно получать около 500 тыс. м&sup3; газа, отметил Витренко
Украина будет ежедневно дополнительно получать около 500 тыс. м³ газа, отметил Витренко
Фото: EPA

НАК "Нафтогаз України" постепенно возобновляет работу на всех своих объектах на деоккупированных территориях Украины.

Об этом 27 октября в Facebook сообщил глава правления НАК Юрий Витренко.

По его словам, некоторые из объектов уже даже вышли на довоенные показатели, которые имели до февраля 2022 года, а другие – в процессе подготовки к полноценному функционированию.

"Нафтогаз" возобновляет добычу газа на деоккупированных территориях. Мы рассчитываем, что в результате возвращения в эксплуатацию скважин и других объектов газовой инфраструктуры Украина будет ежедневно дополнительно получать около 500 тыс. м³ газа", – написал Витренко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/YVitrenko/posts/pfbid0CFu2Z92dCo6yv7fof1wepF4RfpzBSRGDJNwEpir9Lm215vxmBTawDu16ySE1pqPwl

Контекст:

С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины часть активов "Нафтогазу" оказалась под контролем российских оккупантов или в зоне активных боевых действий, отметил Витренко. По его словам, "многие скважины, инфраструктурные объекты и оборудование были повреждены, разрушены или их деятельность пришлось ограничить или полностью остановить".

В августе The Washington Post написала, что Россия оккупировала наиболее богатые полезными ископаемыми территории Украины. В частности, по данным канадской геополитической компании SecDev, оккупанты отрезали от страны 20% месторождений природного газа. В то же время основная часть нефтяных и газовых запасов оставалась под контролем Украины, указывала The Washington Post.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, газодобыча, война России против Украины, активы, Юрий Витренко, инфраструктура, деятельность, деоккупация
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