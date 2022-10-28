"Нафтогаз" возобновляет добычу газа на деоккупированных территориях – Витренко

Об этом 27 октября в Facebook сообщил глава правления НАК Юрий Витренко.
По его словам, некоторые из объектов уже даже вышли на довоенные показатели, которые имели до февраля 2022 года, а другие – в процессе подготовки к полноценному функционированию.
"Нафтогаз" возобновляет добычу газа на деоккупированных территориях. Мы рассчитываем, что в результате возвращения в эксплуатацию скважин и других объектов газовой инфраструктуры Украина будет ежедневно дополнительно получать около 500 тыс. м³ газа", – написал Витренко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины часть активов "Нафтогазу" оказалась под контролем российских оккупантов или в зоне активных боевых действий, отметил Витренко. По его словам, "многие скважины, инфраструктурные объекты и оборудование были повреждены, разрушены или их деятельность пришлось ограничить или полностью остановить".
В августе The Washington Post написала, что Россия оккупировала наиболее богатые полезными ископаемыми территории Украины. В частности, по данным канадской геополитической компании SecDev, оккупанты отрезали от страны 20% месторождений природного газа. В то же время основная часть нефтяных и газовых запасов оставалась под контролем Украины, указывала The Washington Post.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.