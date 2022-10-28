"Нафтогаз" возобновляет добычу газа на деоккупированных территориях – Витренко

Об этом 27 октября в Facebook сообщил глава правления НАК Юрий Витренко.

По его словам, некоторые из объектов уже даже вышли на довоенные показатели, которые имели до февраля 2022 года, а другие – в процессе подготовки к полноценному функционированию.

"Нафтогаз" возобновляет добычу газа на деоккупированных территориях. Мы рассчитываем, что в результате возвращения в эксплуатацию скважин и других объектов газовой инфраструктуры Украина будет ежедневно дополнительно получать около 500 тыс. м³ газа", – написал Витренко.

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