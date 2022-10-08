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"Газпром" задолжал "Нафтогазу" $200 млн за транзит, возможна его остановка – Витренко

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Витренко не исключил, что Россия может прекратить транзит газа через территорию Украины
Витренко не исключил, что Россия может прекратить транзит газа через территорию Украины
Фото: Нафтогаз / Facebook

Российский монополист "Газпром" задолжал НАК "Нафтогаз України" за транзит около $200 млн.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 7 октября, сообщил глава правления НАК Юрий Витренко.

"Приблизительно $200 млн – это то, что не доплатили по состоянию на сентябрь, но эта сумма увеличивается с каждым днем", – отметил он.

Витренко не исключил, что Россия может прекратить транзит газа через территорию Украины – это, кроме требования относительно недоплаты, может стать предметом рассмотрения в арбитраже.

"Нужно быть к этому готовым", – подчеркнул глава правления "Нафтогазу".

Контекст:

9 сентября Витренко заявил, что НАК "Нафтогаз України" подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) – компания требует от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.

27 сентября в "Газпроме" пригрозили перестать платить за транзит газа через Украину из-за инициированного "Нафтогазом" арбитража.

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, транзит, долги, Юрий Витренко, интервью, суд
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