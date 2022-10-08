"Газпром" задолжал "Нафтогазу" $200 млн за транзит, возможна его остановка – Витренко

Витренко не исключил, что Россия может прекратить транзит газа через территорию Украины Фото: Нафтогаз / Facebook

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 7 октября, сообщил глава правления НАК Юрий Витренко.

"Приблизительно $200 млн – это то, что не доплатили по состоянию на сентябрь, но эта сумма увеличивается с каждым днем", – отметил он.

Витренко не исключил, что Россия может прекратить транзит газа через территорию Украины – это, кроме требования относительно недоплаты, может стать предметом рассмотрения в арбитраже.

"Нужно быть к этому готовым", – подчеркнул глава правления "Нафтогазу".