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Шмыгаль: Около 60% объектов в Украине уже подключены к теплу

Шмыгаль: Отопительный сезон начался, несмотря на обстрелы, диверсии, кибератаки, которые осуществляет Россия
Шмыгаль: Отопительный сезон начался, несмотря на обстрелы, диверсии, кибератаки, которые осуществляет Россия
Фото: kmu.gov.ua

Около 60% объектов в Украине подключены к теплоснабжению. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 8 ноября, сообщила пресс-служба Кабмина.

По его словам, главным вызовом сейчас остается обеспечение стабильной работы энергосистемы и прохождение отопительного сезона.

"Отопительный сезон начался, несмотря на обстрелы, диверсии, кибератаки, которые осуществляет Россия. Около 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. Южные регионы подключают медленнее, но этот процесс там тоже начат. В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

4 октября Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, объявлял Шмыгаль 18 октября. 21 октября в Минрегионе рассказали, что 18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону.

В Минрегионе заявляли, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. В стране начали временно отключать электроэнергию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, отопление, отопительный сезон, теплоснабжение, Денис Шмыгаль, Кабмин
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