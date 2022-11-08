ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский встретился в Киеве с постпредом США в ООН и рассказал ей о ракетном терроре россиян

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский попросил Томас-Гринфилд о помощи ООН в расследовании поставок иранских дронов России
Зеленский попросил Томас-Гринфилд о помощи ООН в расследовании поставок иранских дронов России
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членом Кабинета президента Соединенных Штатов Америки, постоянной представительницей США при ООН Линдой Томас-Гринфилд, прибывшей с визитом в Украину. Об этом сообщает 8 ноября официальный сайт главы Украинского государства.

Зеленский выразил благодарность всему американскому народу, президенту США Джозефу Байдену и его администрации, Конгрессу США за мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины с начала полномасштабной войны, которую развязала Российская Федерация.

"Важно, что эта поддержка в полной мере проявляется также и в ООН", – подчеркнул украинский лидер, высоко оценив личную роль Линды Томас-Гринфилд.

Зеленский рассказал американской делегации о ситуации на фронте и эскалации воздушного террора России против объектов критической гражданской инфраструктуры Украины с использованием крылатых ракет и иранских дронов.

Украинская сторона отметила во время встречи, что целенаправленными российскими атаками повреждено почти 40% объектов энергетической инфраструктуры, в результате чего без электроснабжения в Украине остаются более 4,5 млн. потребителей.

"Учитывая продолжение ракетного террора России, наша первоочередная задача – безотлагательное создание воздушного щита над Украиной", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что РФ дополняет ракетный террор циничными обвинениями в адрес Украины в создании "грязной бомбы", которые уже были официально опровергнуты МАГАТЭ, и продолжением открытого ядерного шантажа на Запорожской АЭС. Он указал на необходимость ограничить членство и привилегии государства-террориста России в МАГАТЭ

Зеленский подчеркнул необходимость безотлагательной отправки в Украину миссии экспертов ООН для расследования поставок Ираном беспилотников в Россию в нарушение санкций СБ ООН.

Также он заявил о необходимости направления компетентных представителей ООН на объекты критической инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей в восстановлении, и выступил за максимальное привлечение возможностей ООН к восстановлению украинской энергетики.

Особое внимание на встрече, по сообщению Офиса президента Украины, было уделено вопросу принудительного содержания Россией украинских военных и гражданских пленных.

"Президент напомнил, что уже были освобождены более тысячи пленников, но до сих пор большое количество украинцев находится в ужасных условиях на территории России и на временно оккупированных территориях Украины", – сказано в отчете о встрече.

В этой связи глава Украинского государства отметил важность международного давления для скорейшего решения вопроса доступа представителей ООН и Международного комитета Красного Креста к пленным украинцам.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности, по данным Пентагона на 4 ноября, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, ООН, энергетика, экспорт, военная помощь, Совет Безопасности ООН, помощь, электроснабжение, АЭС, расследование, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, безопасность, разрушения, инфраструктура, Российская Федерация, Офис президента Украины, Линда Томас-Гринфилд, российские оккупанты, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
"Такие маленькие дети совершают такие большие поступки". Украинка в Канаде передала Kalush Orchestra $500, которые заработала пением
"Такие маленькие дети совершают такие большие поступки". Украинка в Канаде передала Kalush Orchestra $500, которые заработала пением
"Шикарная". Дзюдоистка Белодед подняла ногу в платье с высоким разрезом
"Шикарная". Дзюдоистка Белодед подняла ногу в платье с высоким разрезом
"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности
"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины
"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины
Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога
Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога
Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"
Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"
"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом
"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом
Момоа завел поросенка
Момоа завел поросенка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (165161)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (114323)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (89779)
4
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (62226)
5
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги. Фото (59155)
6
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (45237)
7
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (36365)
8
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса (35686)
 
 
 
 