Зеленский встретился в Киеве с постпредом США в ООН и рассказал ей о ракетном терроре россиян

Зеленский выразил благодарность всему американскому народу, президенту США Джозефу Байдену и его администрации, Конгрессу США за мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины с начала полномасштабной войны, которую развязала Российская Федерация.

"Важно, что эта поддержка в полной мере проявляется также и в ООН", – подчеркнул украинский лидер, высоко оценив личную роль Линды Томас-Гринфилд.

Зеленский рассказал американской делегации о ситуации на фронте и эскалации воздушного террора России против объектов критической гражданской инфраструктуры Украины с использованием крылатых ракет и иранских дронов.

Украинская сторона отметила во время встречи, что целенаправленными российскими атаками повреждено почти 40% объектов энергетической инфраструктуры, в результате чего без электроснабжения в Украине остаются более 4,5 млн. потребителей.

"Учитывая продолжение ракетного террора России, наша первоочередная задача – безотлагательное создание воздушного щита над Украиной", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что РФ дополняет ракетный террор циничными обвинениями в адрес Украины в создании "грязной бомбы", которые уже были официально опровергнуты МАГАТЭ, и продолжением открытого ядерного шантажа на Запорожской АЭС. Он указал на необходимость ограничить членство и привилегии государства-террориста России в МАГАТЭ

Зеленский подчеркнул необходимость безотлагательной отправки в Украину миссии экспертов ООН для расследования поставок Ираном беспилотников в Россию в нарушение санкций СБ ООН.

Также он заявил о необходимости направления компетентных представителей ООН на объекты критической инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей в восстановлении, и выступил за максимальное привлечение возможностей ООН к восстановлению украинской энергетики.

Особое внимание на встрече, по сообщению Офиса президента Украины, было уделено вопросу принудительного содержания Россией украинских военных и гражданских пленных.

"Президент напомнил, что уже были освобождены более тысячи пленников, но до сих пор большое количество украинцев находится в ужасных условиях на территории России и на временно оккупированных территориях Украины", – сказано в отчете о встрече.

В этой связи глава Украинского государства отметил важность международного давления для скорейшего решения вопроса доступа представителей ООН и Международного комитета Красного Креста к пленным украинцам.