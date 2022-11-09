Зеленский планирует объединить ряд министерств, так что их останется 14 вместо 20 – СМИ

По данным издания, новая концепция предусматривает создание Министерства экономического развития Украины, в которое будут объединены:

Министерство экономики;

Министерство по стратегическим отраслям промышленности (частично);

Министерство аграрной политики и продовольствия.

Также предположительно будет создано Министерство развития инфраструктуры и территорий, в которое войдут:

Министерство развития общин и территорий;

Министерство инфраструктуры;

правительственный офис по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Министерство цифровой трансформации объединит в себе: Министерство цифровой трансформации;

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы;

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично). Кроме того, возникнет Министерство по делам ветеранов и социальной политики, в него вольются: Министерство по делам ветеранов;

Министерство социальной политики. Министерство культуры и информационной политики будет заниматься также вопросами европейской и евроатлантической интеграции и будет называться Министерством евроинтеграции, культуры и информационной политики. Без изменений остаются:

Министерство энергетики;

Министерство иностранных дел;

Министерство финансов;

Министерство юстиции;

Министерство внутренних дел;

Министерство обороны;

Министерство образования и науки;

Министерство здравоохранения;

Министерство экологии и природных ресурсов.

Кроме того, меняется структура управления. Координацией стратегий и программ будет заниматься центр правительства, непосредственно подчиненный премьер-министру. По результатам совещания предусмотрено также значительное сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти, отмечает ZN.UA: в центральных аппаратах министерств – с 9200 до 2800 сотрудников, в территориальных органах министерств – с 17 тыс. до 7 тыс. и т.д.

Инфографика: zn.ua

В июне 2022 года об аналогичной инициативе слияния министерств сообщило профильное издание "Агропортал". По его данным, до конца 2022 года планировалось объединить Минагрополитики с Минэкономики в новое Министерство экономического развития и инноваций. В общей сложности, по данным издания, планировалось сократить количество министерств с 20 до 12.

О возможном объединении Минрегиона и Мининфраструктуры говорил экс-министр развития общин и территорий Алексей Чернышов перед своей отставкой 3 ноября на заседании парламентского комитета по вопросам самоуправления.

"Сказал, что такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств. Но "пока об этом говорить преждевременно", – цитировал Чернышова нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.