Зеленский планирует объединить ряд министерств, так что их останется 14 вместо 20 – СМИ

По данным издания, новая концепция предусматривает создание Министерства экономического развития Украины, в которое будут объединены:
Также предположительно будет создано Министерство развития инфраструктуры и территорий, в которое войдут:
Министерство цифровой трансформации объединит в себе:
Кроме того, возникнет Министерство по делам ветеранов и социальной политики, в него вольются:
Без изменений остаются:
Кроме того, меняется структура управления. Координацией стратегий и программ будет заниматься центр правительства, непосредственно подчиненный премьер-министру.
По результатам совещания предусмотрено также значительное сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти, отмечает ZN.UA: в центральных аппаратах министерств – с 9200 до 2800 сотрудников, в территориальных органах министерств – с 17 тыс. до 7 тыс. и т.д.
В июне 2022 года об аналогичной инициативе слияния министерств сообщило профильное издание "Агропортал". По его данным, до конца 2022 года планировалось объединить Минагрополитики с Минэкономики в новое Министерство экономического развития и инноваций. В общей сложности, по данным издания, планировалось сократить количество министерств с 20 до 12.
О возможном объединении Минрегиона и Мининфраструктуры говорил экс-министр развития общин и территорий Алексей Чернышов перед своей отставкой 3 ноября на заседании парламентского комитета по вопросам самоуправления.
"Сказал, что такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств. Но "пока об этом говорить преждевременно", – цитировал Чернышова нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
В Украине до прихода к власти президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" существовало Министерство экономического развития. В 2019 году его объединили с Министерством аграрной политики и продовольствия. Новое ведомство получило название Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В правительстве заявили, что два министерства объединили для эффективного проведения земельной реформы.
Однако уже в 2020 году Кабмин отменил это слияние, восстановив Министерство аграрной политики.