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Зеленский планирует объединить ряд министерств, так что их останется 14 вместо 20 – СМИ

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По данным СМИ, Кабмин Украины ожидает масштабная реорганизация
По данным СМИ, Кабмин Украины ожидает масштабная реорганизация
Фото: depositphotos.com

В Украине планируется масштабная реорганизация структуры правительства, в результате которой количество министерств может быть сокращено с нынешних 20 до 14. Такая концепция была согласована на совещании, которое 8 ноября провел президент Владимир Зеленский, сообщило ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, новая концепция предусматривает создание Министерства экономического развития Украины, в которое будут объединены:

  • Министерство экономики;
  • Министерство по стратегическим отраслям промышленности (частично);
  • Министерство аграрной политики и продовольствия.

Также предположительно будет создано Министерство развития инфраструктуры и территорий, в которое войдут:

  • Министерство развития общин и территорий;
  • Министерство инфраструктуры;
  • правительственный офис по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Министерство цифровой трансформации объединит в себе: 

  • Министерство цифровой трансформации;
  • Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы;
  • Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично).

Кроме того, возникнет Министерство по делам ветеранов и социальной политики, в него вольются:

  • Министерство по делам ветеранов;
  • Министерство социальной политики.
Министерство культуры и информационной политики будет заниматься также вопросами европейской и евроатлантической интеграции и будет называться Министерством евроинтеграции, культуры и информационной политики.

Без изменений остаются:

  • Министерство энергетики;
  • Министерство иностранных дел;
  • Министерство финансов;
  • Министерство юстиции;
  • Министерство внутренних дел;
  • Министерство обороны;
  • Министерство образования и науки;
  • Министерство здравоохранения;
  • Министерство экологии и природных ресурсов.

Кроме того, меняется структура управления. Координацией стратегий и программ будет заниматься центр правительства, непосредственно подчиненный премьер-министру.

По результатам совещания предусмотрено также значительное сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти, отмечает ZN.UA: в центральных аппаратах министерств – с 9200 до 2800 сотрудников, в территориальных органах министерств – с 17 тыс. до 7 тыс. и т.д.

Инфографика: zn.ua
Инфографика: zn.ua

В июне 2022 года об аналогичной инициативе слияния министерств сообщило профильное издание "Агропортал". По его данным, до конца 2022 года планировалось объединить Минагрополитики с Минэкономики в новое Министерство экономического развития и инноваций. В общей сложности, по данным издания, планировалось сократить количество министерств с 20 до 12.

О возможном объединении Минрегиона и Мининфраструктуры говорил экс-министр развития общин и территорий Алексей Чернышов перед своей отставкой 3 ноября на заседании парламентского комитета по вопросам самоуправления.

"Сказал, что такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств. Но "пока об этом говорить преждевременно", – цитировал Чернышова нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Контекст:

В Украине до прихода к власти президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" существовало Министерство экономического развития. В 2019 году его объединили с Министерством аграрной политики и продовольствия. Новое ведомство получило название Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В правительстве заявили, что два министерства объединили для эффективного проведения земельной реформы.

Однако уже в 2020 году Кабмин отменил это слияние, восстановив Министерство аграрной политики.

Теги: Кабинет Министров, правительство, Министерство инфраструктуры, Министерство социальной политики, Министерство экономики, евроинтеграция, Министерство аграрной политики, Владимир Зеленский, Мининфраструктуры, Нацгосслужба, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство по делам ветеранов, объединение, Министерство цифровой трансформации, Министерство развития общин и территорий, Кабмин, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерство культуры и информационной политики
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