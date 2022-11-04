Шмыгаль представил Чернышова коллективу "Нафтогазу" и назвал задачи нового главы правления НАК

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.
"Поздравляем в должности новоназначенного главу правления НАК "Нафтогаз України" Алексея Чернышова, – написал глава Кабмина. – Во время полномасштабной войны "Нафтогаз" был и остается одним из ключевых элементов нашей энергетической безопасности. Компания держит добычу газа на стабильном уровне. В хранилищах накоплен достаточный объем газа для стабильного прохождения отопительного сезона".
Шмыгаль назвал "важные задачи", которые стоят перед Чернышовым.
По словам премьера, это – "прохождение отопительного сезона; управление ТЭЦ, которые переданы под контроль "Нафтогазу"; накопление газа в течение всего отопительного сезона; наращивание собственной газодобычи; обеспечение финансового ресурса для стабильной работы компании".
В то же время Шмыгаль поблагодарил Юрия Витренко за его работу в должности главы правления "Нафтогазу" в "самое сложное для нашего государства время".
Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогазу" прошлой весной (13 мая), с ним подписали контракт на 12 месяцев. Процесс смены руководства в НАК сопровождался скандалом, в НАК был затяжной кризис. В апреле 2022 года Витренко переназначили главой правления НАК еще на год.
Летом СМИ писали о конфликте между Витренко и Шмыгалем из-за долговых обязательств компании (в июле "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям) и об их разногласиях относительно необходимых объемов газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона.
В середине сентября украинские СМИ сообщали, что Витренко, вероятно, уйдет в отставку с поста главы "Нафтогазу", в качестве его преемника называли тогдашнего главу Минрегиона Чернышова. Шмыгаль заявлял, что правительство такой шаг не обсуждало.
Кабмин на заседании 1 ноября уволил Витренко с должности главы правления НАК.
2 ноября 2022 года Чернышов зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке с должности главы Минрегиона, а на следующий день парламент поддержал его отставку.
Кабмин назначил Чернышова новым главой правления НАК "Нафтогаз України" 4 ноября.