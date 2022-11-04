Шмыгаль представил Чернышова коллективу "Нафтогазу" и назвал задачи нового главы правления НАК

Прохождение отопительного сезона – одна из задач, которая стоит перед Чернышовым, отметил Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Поздравляем в должности новоназначенного главу правления НАК "Нафтогаз України" Алексея Чернышова, – написал глава Кабмина. – Во время полномасштабной войны "Нафтогаз" был и остается одним из ключевых элементов нашей энергетической безопасности. Компания держит добычу газа на стабильном уровне. В хранилищах накоплен достаточный объем газа для стабильного прохождения отопительного сезона".

Шмыгаль назвал "важные задачи", которые стоят перед Чернышовым.

По словам премьера, это – "прохождение отопительного сезона; управление ТЭЦ, которые переданы под контроль "Нафтогазу"; накопление газа в течение всего отопительного сезона; наращивание собственной газодобычи; обеспечение финансового ресурса для стабильной работы компании".

В то же время Шмыгаль поблагодарил Юрия Витренко за его работу в должности главы правления "Нафтогазу" в "самое сложное для нашего государства время".