СМИ сообщили, что Витренко может уйти в отставку. Шмыгаль сказал, в Кабмине такой шаг не обсуждали

Новым главой НАК собеседники журналистов назвали нынешнего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.
Собеседники "Forbes Украина" в Офисе президента и руководстве фракции "Слуга народа" тоже говорили в тот день о вероятной отставке Витренко, но источники издания в "Нафтогазі" отметили, что Витренко работает в обычном режиме и ничего такого, что бы указывало на смену руководства, не происходит.
По информации источников "Forbes Украина" из ОП и "Слуги народа", вопрос отставки Витренко согласован на уровне Кабмина и ОП. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сказал изданию, что соответствующего решения пока нет, хотя слухи ходят уже несколько недель.
"Причина отставки – общая усталость сторон друг от друга", – объяснил он.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве 14 сентября сказал, что в Кабмине не обсуждали возможность отставки Витренко. Трансляция велась на канале правительства в YouTube.
"Относительно отставки Витренко – по состоянию на сегодняшний день мы этот вопрос не обсуждали и я его не могу комментировать, потому что не было обсуждений такого шага", – сказал Шмыгаль.
Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа.
В июле 2020 года он ушел из компании – была сокращена должность. Потом Витренко работал в Кабмине, занимал пост врио министра энергетики.
Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогазу" прошлой весной – 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Процесс смены руководства в НАК сопровождался скандалом, в НАК был затяжной кризис. В апреле 2022 года Витренко переназначили главой правления НАК еще на год.
Летом СМИ писали о конфликте между Витренко и Шмыгалем из-за долговых обязательств компании (в июле "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям) и об их разногласиях относительно необходимых объемов газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона. Тогда собеседники "Экономической правды" в правительстве и Офисе президента утверждали что на место Витренко уже начался поиск кандидатур, но вопрос увольнения пока окончательно не решен.