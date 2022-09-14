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ПОЛИТИКА

СМИ сообщили, что Витренко может уйти в отставку. Шмыгаль сказал, в Кабмине такой шаг не обсуждали

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Витренко возглавляет НАК "Нафтогаз України" второй год
Витренко возглавляет НАК "Нафтогаз України" второй год
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

13 сентября журналист Юрий Дощатов заявил в Telegram, что Юрий Витренко может покинуть должность главы НАК "Нафтогаз України". Источники ZN.UA подтвердили его информацию.

Новым главой НАК собеседники журналистов назвали нынешнего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова. 

Собеседники "Forbes Украина" в Офисе президента и руководстве фракции "Слуга народа" тоже говорили в тот день о вероятной отставке Витренко, но источники издания в "Нафтогазі" отметили, что Витренко работает в обычном режиме и ничего такого, что бы указывало на смену руководства, не происходит. 

По информации источников "Forbes Украина" из ОП и "Слуги народа", вопрос отставки Витренко согласован на уровне Кабмина и ОП. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сказал изданию, что соответствующего решения пока нет, хотя слухи ходят уже несколько недель

"Причина отставки – общая усталость сторон друг от друга", – объяснил он. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве 14 сентября сказал, что в Кабмине не обсуждали возможность отставки Витренко. Трансляция велась на канале правительства в YouTube. 

"Относительно отставки Витренко – по состоянию на сегодняшний день мы этот вопрос не обсуждали и я его не могу комментировать, потому что не было обсуждений такого шага", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа.

В июле 2020 года он ушел из компании – была сокращена должность. Потом Витренко работал в Кабмине, занимал пост врио министра энергетики.

Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогазу" прошлой весной – 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Процесс смены руководства в НАК сопровождался скандалом, в НАК был затяжной кризис. В апреле 2022 года Витренко переназначили главой правления НАК еще на год

Летом СМИ писали о конфликте между Витренко и Шмыгалем из-за долговых обязательств компании (в июле "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям) и об их  разногласиях относительно необходимых объемов газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона. Тогда собеседники "Экономической правды" в правительстве и Офисе президента утверждали что на место Витренко уже начался поиск кандидатур, но вопрос увольнения пока окончательно не решен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАК Нафтогаз, отставка, конфликт, Юрий Витренко, Денис Шмыгаль, Кабмин, Ярослав Железняк
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