СМИ сообщили, что Витренко может уйти в отставку. Шмыгаль сказал, в Кабмине такой шаг не обсуждали

Новым главой НАК собеседники журналистов назвали нынешнего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.

Собеседники "Forbes Украина" в Офисе президента и руководстве фракции "Слуга народа" тоже говорили в тот день о вероятной отставке Витренко, но источники издания в "Нафтогазі" отметили, что Витренко работает в обычном режиме и ничего такого, что бы указывало на смену руководства, не происходит.

По информации источников "Forbes Украина" из ОП и "Слуги народа", вопрос отставки Витренко согласован на уровне Кабмина и ОП. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сказал изданию, что соответствующего решения пока нет, хотя слухи ходят уже несколько недель.

"Причина отставки – общая усталость сторон друг от друга", – объяснил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве 14 сентября сказал, что в Кабмине не обсуждали возможность отставки Витренко. Трансляция велась на канале правительства в YouTube.

"Относительно отставки Витренко – по состоянию на сегодняшний день мы этот вопрос не обсуждали и я его не могу комментировать, потому что не было обсуждений такого шага", – сказал Шмыгаль.