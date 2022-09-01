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Нардеп Тищенко: Витренко не будет управлять "Нафтогазом", он будет отвечать перед законом

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Николай Тищенко: Некоторые чиновники думают, что навечно приросли к своему креслу и пока президент занимается войной, можно делать что хочешь
Николай Тищенко: Некоторые чиновники думают, что навечно приросли к своему креслу и пока президент занимается войной, можно делать что хочешь
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил 31 августа в своем Facebook, что направил депутатские запросы в СБУ, Офис генпрокурора и Кабинет Министров по поводу затрат на офис в размере около $0,5 млн председателя правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко.

"Борьба со злом продолжается. Кто-то может сказать: "Вы его и выбирали", – но хочу отметить: война проявила людей по-разному. Некоторые чиновники думают, что навечно приросли к своему креслу и пока президент занимается войной, можно делать что хочешь. Мы, команда президента, видим все, как говорится, на земле. Потому, как и обещал, отправил депутатские запросы в СБУ, ГПУ и Кабинет Министров по аренде главой НАК "Нафтогаз" Витренко офиса за полмиллиона долларов в месяц", – написал нардеп.

Он обвинил Витренко в том, что тот из денег НАК "Нафтогаз" раздает кредиты своим друзьям.

"После моего публичного обвинения Витренко от неравнодушных граждан начала поступать дополнительная информация. Оказывается, НАК "Нафтогаз", которому постоянно не хватает денег на приобретение газа для нужд населения, раздает многомиллионные беспроцентные кредиты друзьям Витренко. Фактически он пользуется деньгами "Нафтогазу" как своими. Все это добавил в запросы. Витренко не будет управлять "Нафтогазом", он будет отвечать перед законом. Жду реакции правоохранительных органов", – добавил политик.

https://www.facebook.com/NikolayTishenko/posts/pfbid0o1EDmJHwXbLiCbSi1oxomsvjLfdEdSkSpkorCwRuQsJLdzghSy31k1kmrCJR4GsCl

Контекст:

Тищенко 24 августа заявил, что за почти 440 млн грн "Нафтогаз" мог бы купить подобное здание, а не арендовать. Он считает, что если факты нецелевого использования денег или коррупционные действия подтвердятся, Витренко обязан немедленно покинуть пост руководителя НАК и предстать перед судом.

Теги: СБУ, Кабинет Министров, коррупция, аренда, НАК Нафтогаз, кредиты, обвинение, Николай Тищенко, Юрий Витренко, Офис генпрокурора
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