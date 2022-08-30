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Политолог Охрименко: Управляемый Витренко "Нафтогаз" арендует помещение за полмиллиона долларов в месяц

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Витренко возглавляет "Нафтогаз" с апреля 2021 года
Витренко возглавляет "Нафтогаз" с апреля 2021 года
Фото: Николай Тищенко / Facebook

АО НАК "Нафтогаз України" заключило договор аренды на девят лет с ежемесячной платой более $440 тыс., хотя у компании есть несколько собственных административных зданий и ряд других действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части Киева, написал в своем Facebook политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Управляемый Юрием Витренко НАК "Нафтогаз" арендует помещение за полмиллиона долларов в месяц. От источника в НАК "Нафтогаз" стали известны подробности данной схемы из Telegram-каналов. 21 сентяюря 2020 года между ПАО "Недвижимость столицы" (далее – арендодатель) в лице директора Полетухи А.В. и АО НАК "Нафтогаз України" (далее – арендатор) в лице директора по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз" Щербенко В.В., заключен договор аренды нежилого офисного здания с паркингом (лит. А) (бизнес центр "Нillfort Business Mansion"), расположенного по адресу: г. Киев. ул. Михайловская, 12, общей площадью 13304,60 м2 (далее – договор). Договор удостоверен частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрирован в реестре под №208.

Согласно условиям договора, он заключен на четыре года, а размер ежемесячной арендной платы составляет $440 668, причем НАК "Нафтогаз України" должен был оплатить аванс, равный 15 месяцам аренды в сумме $6 610 020. Уплаченная сумма аванса начинала засчитываться как арендная плата только начиная с 30-го месяца срока аренды, или через 2,5 года", – описал ситуацию Охрименко.

Он сообщил, что арендодатель не сделал ремонт в оговоренный срок, и поэтому к договору было подписано дополнительное соглашение.

"27 августа 2021 года между арендатором в лице начальника управления делами Зайца А.В. и арендодателем в лице директора Струлева А.А. заключено дополнительное соглашение №1 к договору, удостоверенное частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Карой В.В. и зарегистрированое в реестре под №246. Указанным дополнительным соглашением увеличен срок действия договора с четырех до девяти лет, а также увеличен размер аванса с 15 до 36 месяцев аренды, то есть $15 864 048. Также увеличена общая расчетная сумма по договору с $26 440 080 до $47 592 144", – написал политолог.

Охрименко напомнил, что все это происходило в то время, когда многие сотрудники работали дистанционно из-за карантина, связанного с COVID-19.

"На момент заключения договора АО НАК "Нафтогаз України" имело несколько административных зданий, находившихся на балансе предприятий группы "Нафтогаз", а также ряд действующих договоров аренды офисных помещений в центральной части г.Киева. С учетом введения в 2020 году карантина в Украине из-за короновирусной болезни и перевода сотрудников на дистанционную форму работы управленческое решение о целесообразности аренды здания общей площадью более 13 тыс. м2 на ул. Михайловский сроком на 108 месяцев (девять лет) и ежемесячной платой $440 668 при наличии собственных и арендованных зданий и помещений не отвечает принципам максимальной экономии и эффективности деятельности АО "НАК "Нафтогаз України", – подытожил политический эксперт.

https://www.facebook.com/OkhrimenkoAlex/posts/pfbid0MHdrYnqtBD8tu4k5cEVeU97fcuYRayTfvLf5WwPv2ox3XPU7DUuch68J1KzQrA3Cl

Контекст:

Зампредседателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко 24 августа заявил, что за почти 440 млн грн "Нафтогаз" мог бы купить подобное здание, а не арендовать. Он считает, что, если факты нецелевого использования денег или коррупционные действия подтвердятся, Витренко обязан немедленно покинуть пост руководителя НАК и предстать перед судом.

Теги: недвижимость, аренда, НАК Нафтогаз, Александр Охрименко, Юрий Витренко, расходы
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