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ПОЛИТИКА

Кабмин уволил Витренко с должности главы "Нафтогазу"

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Витренко отправлен в отставку с поста руководителя "Нафтогазу"
Витренко отправлен в отставку с поста руководителя "Нафтогазу"
Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Кабинет Министров Украины на заседании 1 ноября уволил Юрия Витренко с должности главы правления НАК "Нафтогаз України". Об этом 1 ноября в Telegram сообщил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информацию подтвердил в Telegram представитель кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

"Прекращены полномочия председателя правления акционерного общества «Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" Витренко Юрия Юрьевича", – написал Мельничук.

"Кабмин уволил Юрия Витренко. Новым главой "Нафтогазу", скорее всего, станет Алексей Чернышов, министр регионального развития", – написал Гончаренко.

Гончаренко указал, что решение об увольнении Витренко принято единогласно. По мнению депутата, это свидетельствует о его "политическом" характере.

В середине сентября украинские СМИ сообщали, что Витренко, вероятно, уйдет в отставку с поста главы "Нафтогазу", в качестве его преемника называли Чернышова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тогда заявлял, что правительство такой шаг не обсуждало.

Контекст:

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа.

В июле 2020 года он ушел из компании – была сокращена должность. Потом Витренко работал в Кабмине, занимал пост врио министра энергетики.

Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогазу" прошлой весной (13 мая) с ним подписали контракт на 12 месяцев. Процесс смены руководства в НАК сопровождался скандалом, в НАК был затяжной кризис. В апреле 2022 года Витренко переназначили главой правления НАК еще на год

Летом СМИ писали о конфликте между Витренко и Шмыгалем из-за долговых обязательств компании (в июле "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям) и об их  разногласиях относительно необходимых объемов газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона. Тогда собеседники "Экономической правды" в правительстве и Офисе президента утверждали что на место Витренко уже начался поиск кандидатур, но вопрос увольнения пока окончательно не решен.

Теги: Украина, Кабинет Министров, депутаты, правительство, Алексей Гончаренко, НАК Нафтогаз, отставка, Юрий Витренко, Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов, заседание, Кабмин
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