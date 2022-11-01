Кабмин уволил Витренко с должности главы "Нафтогазу"

"Прекращены полномочия председателя правления акционерного общества «Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" Витренко Юрия Юрьевича", – написал Мельничук.
"Кабмин уволил Юрия Витренко. Новым главой "Нафтогазу", скорее всего, станет Алексей Чернышов, министр регионального развития", – написал Гончаренко.
Гончаренко указал, что решение об увольнении Витренко принято единогласно. По мнению депутата, это свидетельствует о его "политическом" характере.
В середине сентября украинские СМИ сообщали, что Витренко, вероятно, уйдет в отставку с поста главы "Нафтогазу", в качестве его преемника называли Чернышова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тогда заявлял, что правительство такой шаг не обсуждало.
Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа.
В июле 2020 года он ушел из компании – была сокращена должность. Потом Витренко работал в Кабмине, занимал пост врио министра энергетики.
Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогазу" прошлой весной (13 мая) с ним подписали контракт на 12 месяцев. Процесс смены руководства в НАК сопровождался скандалом, в НАК был затяжной кризис. В апреле 2022 года Витренко переназначили главой правления НАК еще на год.
Летом СМИ писали о конфликте между Витренко и Шмыгалем из-за долговых обязательств компании (в июле "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям) и об их разногласиях относительно необходимых объемов газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона. Тогда собеседники "Экономической правды" в правительстве и Офисе президента утверждали что на место Витренко уже начался поиск кандидатур, но вопрос увольнения пока окончательно не решен.