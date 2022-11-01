Кабмин уволил Витренко с должности главы "Нафтогазу"

"Прекращены полномочия председателя правления акционерного общества «Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" Витренко Юрия Юрьевича", – написал Мельничук.

"Кабмин уволил Юрия Витренко. Новым главой "Нафтогазу", скорее всего, станет Алексей Чернышов, министр регионального развития", – написал Гончаренко.

Гончаренко указал, что решение об увольнении Витренко принято единогласно. По мнению депутата, это свидетельствует о его "политическом" характере.

В середине сентября украинские СМИ сообщали, что Витренко, вероятно, уйдет в отставку с поста главы "Нафтогазу", в качестве его преемника называли Чернышова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тогда заявлял, что правительство такой шаг не обсуждало.