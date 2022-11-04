Правительство Украины назначило временного главу министерства развития общин и территорий

Соответствующее распоряжение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал 3 ноября, оно опубликовано на сайте правительства.

"Возложить временно с 4 ноября 2022 года исполнение обязанностей министра развития общин и территорий Украины на первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Лозинского Василия Мироновича", – говорится в документе.

Последние два года министерство возглавлял Алексей Чернышов.

2 ноября 2022 года он зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке с должности, а на следующий день парламент поддержал отставку министра.

Кабмин назначил Чернышова новым главой правления НАК "Нафтогаз України".