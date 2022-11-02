В Раде зарегистрировали заявление Чернышова об отставке с должности главы Минрегиона. Он может возглавить "Нафтогаз"

Об этом 2 ноября в Telegram сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

"В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление Чернышова А.М. об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины", – написал он.

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщал 1 ноября, что Чернышов, скорее всего, станет новым главой правления "Нафтогазу" после увольнения Кабмином Юрия Витренко.

Контекст:

Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогазу" прошлой весной (13 мая), с ним подписали контракт на 12 месяцев. Процесс смены руководства в НАК сопровождался скандалом, в НАК был затяжной кризис. В апреле 2022 года Витренко переназначили главой правления НАК еще на год.

Летом СМИ писали о конфликте между Витренко и премьером Денисом Шмыгалем из-за долговых обязательств компании (в июле "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям) и об их разногласиях относительно необходимых объемов газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона. Тогда собеседники "Экономической правды" в правительстве и Офисе президента утверждали, что на место Витренко уже начался поиск кандидатур, но вопрос увольнения пока окончательно не решен.

В середине сентября украинские СМИ сообщали, что Витренко, вероятно, уйдет в отставку с поста главы "Нафтогазу", в качестве его преемника называли Чернышова. Шмыгаль тогда заявлял, что правительство такой шаг не обсуждало.

Чернышов возглавляет Минрегион с марта 2020 года.