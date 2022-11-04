Опубликовано распоряжение о назначении нового главы НАК "Нафтогаз"

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 3 ноября, опубликовано на сайте правительства.

Документ вступает в силу с 4 ноября.

Чернышов родился в Харькове в 1977 году, имеет два высших образования – экономическое и юридическое, сказано в его биографии на сайте Минрегиона. После получения первого высшего образования занимался бизнесом, в 2019–2020 годах был главой Киевской областной госадминистрации, потом, в марте 2020 года, возглавил Минрегион.

2 ноября 2022 года он зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке с должности, а наследующий день парламент поддержал отставку министра, а СМИ сообщили, что Кабмин назначил его новым главой НАК.