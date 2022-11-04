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ПОЛИТИКА

Опубликовано распоряжение о назначении нового главы НАК "Нафтогаз"

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Чернышов возглавил "Нафтогаз"
Чернышов возглавил "Нафтогаз"
Фото: Олексій Чернишов / Facebook

Кабинет Министров Украины назначил на пост нового руководителя национальной акционерной компании "Нафтогаз України" экс-министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 3 ноября, опубликовано на сайте правительства. 

Документ вступает в силу с 4 ноября.

Чернышов родился в Харькове в 1977 году, имеет два высших образования – экономическое и юридическое, сказано в его биографии на сайте Минрегиона. После получения первого высшего образования занимался бизнесом, в 2019–2020 годах был главой Киевской областной госадминистрации, потом, в марте 2020 года,  возглавил Минрегион.

2 ноября 2022 года он зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке с должности, а наследующий день парламент поддержал отставку министра, а СМИ сообщили, что Кабмин назначил его новым главой НАК. 

Контекст:

Ранее компанию возглавлял Юрий Витренко. 1 ноября Кабмин его уволил. Сообщалось, что Витренко продолжит занимать должность главы "Нафтогазу" до 3 ноября 2022 года включительно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, отставка, Юрий Витренко, Алексей Чернышов, назначение, Кабмин
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